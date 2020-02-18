CDU Genel Başkanlığı için sürpriz aday

DÖRT aday da Kuzey Ren Vestfalya Eyalet teşkilatından. Kramp Karrenbauer’e karşı liderlik yarışını kaybeden Friedrich Merz, Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Kuzey Ren Vestfalya eyalet Başbakanı Armin Laschet’in ardından şimdi de CDU dış politika sözcülerinden Norbert Röttgen adaylığını resmen açıkladı. Yazılı olarak parti liderliğine başvuran Röttgen, 2009-2012 yılları arasında Başbakan Angela Merkel’in kabinesinde Çevre Bakanlığı yaptı. Merkel’in yerine adı geçen Röttgen, Kuzey Ren Vestfalya Teşkilat Başkanlığı yarışını Armin Laschet’e karşı kazandı. Ancak 2012 eyalet seçimlerini kaybeden Röttgen’i Başbakan Merkel kabinesinden çıkardı. Federal Meclis’te Dışişleri Komisyonu Başkanı olan Röttgen, yeni durumu bir şans olarak görerek parti başkanlığına aday oldu.