‘222 hafta da sürse bırakmayacağım’

ALMAN yetkililerden hâlâ yardım teklifi gelmediğini ve sesini duymadıklarını ifade eden Maide T., “Kızımı geri getirmek için her yolu deneyeceğim. Tüm yetkililere sesleniyorum, kızımı geri getirmeme yardımcı olun. Kızım bu zulmü bana yaşatma artık. Manen çok yıprandım, daha fazla üzme beni. Bu zulmü ne kendine ne bana yaşat. Etrafındaki insanlara aldanma. Yüreğinin sesini dinle, bir an önce evine gel” diye konuştu.

Maide T.’ye destek için toplanan göstericiler, “Lütfen bana kızımı PKK’dan kurtarmak için yardım edin”, “PKK bir virüstür” yazılı pankart açarak, üzerinde Nilüfer T.’nin fotoğrafı ile “PKK tarafından kaçırıldı” ifadesi yazan tişörtler giydi. Maide T., 12 Kasım 2019’da “Okula gidiyorum” diyerek evden ayrılan kızından o günden beri haber alamıyor. Acılı anne, daha önce bölücü terör örgütü PKK’ya yakınlığıyla bilinen ‘Navende Kurdistaniyen li Berlin’ adlı derneğin önünde, kent merkezindeki Brandenburg Kapısı’nda ve Federal Meclis önünde gösteri yaparak kızının terör örgütünden kurtarılmasını istemişti.

