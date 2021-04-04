Hızlı düşün ve hızlı karar ver!

16 Mart itibari ile Merkür artık koç burcuna geçerek, Merkür’ün temsil ettiği her türlü konuya Koç’un temsil ettiği, hız, atak, aceleci, çocuksu bir hale sokacak.

4 Nisan ile 19 Nisan arası Merkür koç burcunda seyahat edecek. Şimdi bu süreçte neler olabilir birlikte göz atalım…

İletişim ve ifadede gözle görülür bir hızlanma ve tempo başlıyor. Hızlı düşünüp, hızlı kararlar vereceğimiz ve hatta karar verirken insiyatif alacağımız bir süreç olacak hepimiz için.

Bazen karar verirken çözüm odaklı olabileceğimiz gibi diğer yandan düşünmeden ve dürtüsel de karar verebilir hatta konuşabiliriz. Bu dönem dilimizin kemiğinin pek olmayacağı, kelimeleri süzmeden en doğal hali ile ağzımızdan çıkıvereceğine işaret etmekte.

Koç burcunun bencil doğası bizim iletişim ve ifademize de ister istemez yansıyacaktır. Başkalarının fikir ve düşüncelerini dinlemek gibi bir zamanımız olmayacak ya da dinlermiş gibi yapıp yine kendi bildiğimizi okuyacağız belli ki.

Koç burcunun lider tavrı da fikirlerimizi etkileyecektir. Yeni ve farklı fikirlerle zihnimiz dolup taşarken, yenilikçi fikirler ile bir çok yeni başlangıçların da yolunu açabiliriz hayatlarımızda. Yeni işler, yeni projeler, yeni eğitimler…vb bir çok yeniliği iletişim, eğitim ve öğrenmeye dair hayatımıza katacaktır. Tabii ki burada anahtar kelime biraz sabırlı olmak olacaktır. Sabırlı olanlar bu yeniliklere istikrar katabilirler.

Bazen bu sabırsızlık, karşımızdaki kişinin kelimesini ve cümlesini bitirmesine izin vermeden kesip tamamlamak istememize neden olabilir. Bazen de bu sabırsız iletişim ve karar verme süreci ve bizim aşırı heyecanlı, tez canlı olmamıza neden olurken, fikir çatışmaları ve tartışmaları da beraberinde getirecektir. Fikirler, fikirleri doğurur ama bu empatik dinlemenin olmadığı ortamlarda ağız dalaşlarına ve kavgalara neden olabilir.

Pek tabi bu dönem farkında olarak veya olmayarak bir çok pot kırmamıza neden olabileceği gibi, açık sözlü olmaya çalışırken bazen de karşımızdaki insanları kırabilmemize de neden olabilir.

Korkusuzca iletişim kurup, cesurca karar alıp, durmadan harekete geçebiliriz. Burada heyecan yaratan fikirler adeta zihnimizin benzini olacak.

Bu dönem yeni fikirler, akımlar, icatlar ortaya çıkabilir.

Peki 19 Nisana kadar Merkür’ün Koç burcundaki bu seyahati süresi boyunca yapacağı açılar ve etkileri nasıl olacak göz atalım şimdide;

10 Nisan günü Merkür ile Satürn arasında güzel bir etkileşim olacak. Başkalarını ikna etmek kolay olurken, inandırıcı konuşmaların olabileceği bir gün. Bir şeylere imza atmak, karar vermek, iradeyi korumak daha kolay olacaktır.

17 Nisan günü ise Merkür ile Jüpiter arasında güzel bir etkileşim olacak. Güzel haberler alıp vereceğimiz bir gün. Yeni bir eğitime başlamak, yeni bir kitap okumak, araştırmak, ders çalışmak, seyahatler organize etmek için güzel bir gün.