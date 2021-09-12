Yüz şeklinize uygun güzellik önerileri- 1

Temel yüz biçimleri

Yüz biçimleri karakteristik olarak şu şekilde sınıflandırabiliriz.

Oval

Elmas

Uzun

Kare

Kalp-üçgen

Yuvarlak

Bazı yerlerde enine dikdörtgen, ters üçgen, armut ya da baklava yüz biçimlerinden de bahsedilir. Ama esas olan yukarıdakilerdir.

Oval yüz

Oval, ideal yüz biçimidir. Bu tip yüzlerde uzunluk genişliğin bir buçuk katı kadardır. Yüz hatları gayet dengeli ve orantılıdır. Bu nedenle diğer yüz biçimlerinde işlem yapılırken, oval bir görünüm yaratılmaya çalışılır. Oval yüzlerde zamanla oluşabilecek çöküntüler ve kırışıklıklar bile fazla zorlanmadan düzeltilebilir.

Oval yüz biçimi ne kadar iyi korunur ve ön plana çıkarılabilirse, makyaj o kadar başarılı olur. Örneğin kaşlara sert biçimler verilmemeli, gözleri yumuşak ve doğal bir eğimle sarmasına özen gösterilmelidir. Allık elmacık kemiklerinin doğal yükseltisini vurgulamakla yetinmeli, fırçanın son darbeleri hafifçe ve silikleşerek şakaklara doğru uzanmalıdır. Ruj sürerken alt dudak biraz daha belirgin boyanabilir. Ama üst dudağın doğal kavsi ortaya çıkarılmalıdır.

Uzun yüz

Bu tip yüzler uzun ve dar, yanakları çukurdur. Tipik örneklerde uzunluk genişliğin bir buçuk katından fazladır. Zamanla kaşların düşmesi ve burundan çeneye uzanan çizgilerin derinleşmesi, bu tip yüzleri daha da uzun ve zayıf gösterir.

Uzun yüzler için allık sihirli değnek gibidir. Önce biraz daha koyu bir fondötenle sonra da allıkla elmacık kemiklerinizi ön plana çıkarın. Ancak allığı gözlerin dış kenarlarından daha yukarıya ve burun ucundan daha aşağıya taşırmayın. Çene ve alına da hafif gölgeler verilebilir. Böylece yüzünüz daha hareketli ve daha geniş bir görünüm kazanır. Hatta bazı estetisyenler, daha koyu bir fondöten ile çene altından yukarıya doğru ve çene çizgisi etrafında, alnın kenarlarından şakaklara doğru gölgeler yapılmasını tavsiye ederler. Bu işi belki makyözler yapabilirler ama kendi kendimize uygulamaya kalkarsak başarılı olamayabiliriz. Uzun yüzlerde kaşların doğal bir kavis içinde olması daha da önemlidir. Dudaklar ise mümkün olduğu kadar dolgun görünecek şekilde boyanmalıdır.

Elmas yüz

Bu tip yüzlerde alın ve çene dar, elmacık kemikleri ise fazla geniştir. Elmas yüzlerin elmacık kemiklerini daha az, alınlarını daha geniş, yüzlerini ise daha uzun göstermek gerekir.

Elmacık kemiklerini allıkla fazla vurgulamaktan kaçının. Yüzünüze daha geniş ve dolgun bir görünüm vermek için, çene ve alnınıza daha açık renkte bir fondöten sürebilirsiniz. Kaşlar yine önemlidir. Alın dar olduğu için, kaşların arasındaki aralık fazla olmamalı, doğal kavis özenle korunmalıdır. Ruj sürerken de elinizden geldiği kadar doğal renkler kullanın. Dudak çevresini aynı tonda bir kalemle hafifçe dışarıdan çerçeveleyin. Aklınızda olsun, abartılı dudak makyajı ağzınızı küçük, yüzünüzü orantısız gösterir.