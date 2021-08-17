Yaz makyajı nasıl olmalıdır?

Ağır kokulardan uzak durmalısınız!

Baharatlı parfümler yerine çiçek kokularını tercih ederek mevsime uygun hafif kokular tercih etmeliyiz. Nemlenen hava ile birlikte, fön sorunu yaşayan bayanlara önerimiz iri dalgalı bukleler yapmaları ya da dağınık topuzları tercih etmeleri. Krem ürünler yerine toz olanları tercih edin. Krem allık ve fondötenlerin cildimize ışıltı kazandırmasını seviyoruz fakat sıcak hava bu görüntüyü tehdit eder. Makyajınızın akmasını istemiyorsanız krem allık ve fondötenlerin yerine toz olanları tercih etmelisiniz. Yağ bazlı ürünlerin yerine su bazlı ürünleri kullanmaya dikkat edin. Çünkü yağ + sıcak hava kaygan bir yüz demektir.

Parfüm ve cildimiz

Parfümü kesinlikle kullanmadan önce teninizi mutlaka temizlemelisiniz. Terliyken parfüm kullanmayın ve hatta ter kokusunu gidermek için parfüm kullanma hatasına sakın düşmeyin. Parfümü cildinize 20 cm uzaklıktan sıkın. Böylelikle parfümü daha geniş bir alana yaymış olursunuz. Bu arada kulak arkası ve bileklere sıkılan parfüm daha etkilidir. Çünkü bu bölgeler daha çok ısındıkları için koku yayılımı daha çok olur. Parfümü vücudunuzun nabız noktalarına sürmelisiniz, örneğin; dirseklerin iç bölümü, boynunuzun arkası, bilekler, dizlerinizin aka kısımları. Parfüm sürdüğünüzde bileklerinizi birbirine sürtmeyin. Odanın içine biraz parfüm sıkıp yürüyebilirsiniz, koku daha homojen bir şekilde üzerinize siner. Parfümünüzü çok sıcak bir yerde tutmayın ve direk güneş ışığına maruz bırakmayın. Işık geçirmeyen şişede olan parfümler daha uzun süre dayanırlar.

Makyaj malzemeleriniz sakın bozuluş olmasın!

Ne zaman aldığınızı hatırlamadığınız, uzun süredir kullandığınız makyaj malzemeleri ile vedalaşın. Çünkü ömrü dolan makyaj malzemeleri birçok cilt sorununa yol açtığı gibi aynı zamanda daha çabuk akar. Sıcak yaz günlerinde makyajınızı akmaya karşı korumak için şapka kullanmayı ihmal etmeyin. Böylece hem şık bir aksesuar ile görünümünüzü tamamlayabilir, hem de sıcağa karşı önleminizi almış olursunuz, basit bir çözümdür.

Fondöten deyip geçmeyin

Fondöten kullanmak istiyorsanız içerisinde SPF korumasının olmasına dikkat edin çünkü içerisindeki pigmentler leke yapabilir. SPF sağlığınızın görünmez koruyucusudur. Eğer bu tarz ürünler bulamazsanız fondöten öncesi daha kuvvetli bir koruma kullanılmalıdır.