Kepeksiz bir saça sahip olmak mümkün müdür?

Kepek neden olur?

Kepekli saç soğuk havada daha sık görülür. Mevsim geçişlerinde kepek artar. Gerginlik, stres, yorgunluk, genetik faktörler, hormonal dengesizlikler, kötü diyet, fazla nişasta ve şeker tüketimi, yağlı diyet ve alkol saçta kepeklenmeyi artırır. Probiyotikten zengin sağlıklı, yağsız, şekersiz beslenmek gerekir. Protein, sebze ve meyvelere daha çok yer verilmelidir.

Yanlış ve sağlıksız beslenme, stres, anksiyete, hormonal dengesizlikler kepek oluşumunu etkiler. Kızartma, çerez, hayvansal yağlar, aşırı baharat, paketli gıdalar, fast food, kısacası glisemik indeksi yüksek olan tüm gıdalardan uzak durmalısınız.

Kepekli saç için bakım önerileri

Banyodan bir saat önce yer fıstığı yağı sürün, sonra yıkayın.

Çinko ve bakır içeren şampuanları tercih edin.

Sirke ve lavanta yağı ile masaj yapın.

Eşit miktarda sirke ve suyu saçın dibine sürüp, masaj yapıp sonra yıkayın.

Hintyağı, zeytinyağı veya keten tohumu yağını hafif ısıtarak saça sürün. Sıcak havlu veya bone ile sarıp bekleyin.

Yumurta sarısını 25 gr lavanta yağı ve 1 bardak suyla karıştırıp masaj yapın. Sonra yıkayın.

Borik asit ve lavanta en güzel kepek formülüdür.

Limon suyu ve gül suyu ile masaj yapıp bekletin, sonra yıkayın.

Kepekli saçlara ısırganlı maske

1 bardak kaynamış suya 4 yemek kaşığı ısırgan koyup 4-5 saat bekletin. Sonra ¼ fincan üzüm sirkesi ilave edip saça masaj yaparak sürün. Bir saat saçınızda beklettikten sonra yıkayın.