Salgın yaşanırken bebek beklemek

Bilindiği üzere tüm dünya salgının etkisi altına ve her birey gelecek adına oldukça büyük kaygı ve endişe içerisinde yaşıyor. İşte bu korkuların tam da ortasında gebelik yaşayan anne adayları doğum yapacakları güne odaklanmış durumdalar.

Doğuma kadar geçecek süre içerisinde nasıl yaşamalıyım, neler yemeliyim, nasıl korunmalıyım, bebeğime bir şey olur mu gibi birçok soru işareti gebelerin korkulu rüyası durumunda. Ayrıca kontroller için doktora gitmeli miyim, yoksa evden çıkmamalı mıyım, doğum sırasında hastanede sevdiklerim yanımda olacak mı, doğumdan sonra bebeğime bir şey olur mu, Covid-19 testi yaptırmalı mıyım?... Bu sorular da anne adayları tarafından merak ediliyor.

Tüm bu durumlar için ilk başta yapılacak şey sakin kalmak, internet bilgileri ve haberlerde duyduklarından ziyade süreci doktoru ile iletişim halinde takip ederek yaşamalıdır. Çünkü stres gebelik sürecinde en tehlikeli unsurların başında gelir. Covid-19 virüsünden kaçarken stres hastalığına yakalanmayın.

Kendinizi güvende hissedeceğiniz evinizin içinde, aileniz ile olabildiğince sakin ve salgın öncesinde nasıl durumunuza uygun şekilde besleniyor ve hareket ediyorsanız aynı şekilde sürece devam etmelisiniz.

Gebelik sürecini yaşayan ve kronik hastalıkları olan anne adayları yine doktorlarıyla sadece kendilerine özgü bir plan çıkararak sakin bir şekilde o planı uygulamalıdırlar.

Sonuç olarak yapılması gereken, bebeğiniz doğduktan sonra başlayacak hayata hazırlanırken bu süreci fırsata çevirmek gerekiyor. Gerektiği gibi dinlenmek, egzersiz yapmak, bebek büyütmenin nasıl bir şey olduğunu anlatan kitaplar okumak, süreci doğru takip edip, atılacak her kritik adımı doktorunuzla planladığınız şekilde uygulamak olmalıdır.

Bu süreç bittiğinde dünyada birçok şey değişebilir. Ancak bebeğinizin sağlıklı bir anneye, sizin de size ihtiyacı olan bu bebeğe sağlıklı ve düzgün yetiştirebilecek bilgi, donanım ve sağlığa sahip olmanız gerçeği değişmeyecektir.