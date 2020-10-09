Laparoskopi hakkında merak edilenler

Karın bölgesindeki organlara bakmak için “laparoskop” adı verilen bir alet kullanır. Laparoskop, yüksek yoğunlukta bir ışık ile önünde yüksek çözünürlüklü bir kamera bulunan uzun ve ince bir tüptür. Bu laparoskopik alet, karın duvarındaki bir kesi içinden sokulur. Hareket ettikçe, kamera görüntüleri bir video monitörüne gönderir. Laparoskopi, doktorunuzun açık ameliyat olmadan vücudunuzun içinde gerçek zamanlı olarak görmesini sağlar.

Laparoskopik obezite cerrahisi

Obezite, sağlığı bozacak ve yaşamınızı olumsuz olarak etkileyecek ölçüde vücutta aşırı yağ birikmesi şeklinde tanımlanabilir. Laparoskopik yöntem kullanılan hastalar, diğer hastalara göre ameliyat sonrası süreci daha rahat, konforlu ve acısız şekilde atlatır.

Laparoskopinin avantajları nelerdir?

Operasyon sonrası ağrınız, diğer yöntemlerle karşılaştırdığımızda laparoskopik yöntemle daha hafif geçer.

Bu yöntemin avantajlarından biri de hastanede kalma sürenizi kısaltmasıdır.

Hastanede kalma sürenizi kısalması, çabuk iyileşme sağlamasıyla birlikte işinize geri dönme sürenizde kısaltacaktır ve normal hayatınıza daha çabuk adapte olacaksınız.

Bedeninizde çok az ve çok küçük kesikler olacağı için diğer yöntemlerden daha iyi bir görünüme sahip olacaksınız. Vücudunuzda büyük kesikler olmayacak.

Kimler bu yöntemle tedavi edilebilir?

Hastanın daha önce kilo vermeyi denemiş (diyet, spor, ilaç tedavisi vs) fakat istediği sonuca ulaşamayıp başarısız olması durumunda tedavi uygulanabilir.

Hasta, risk ve komplikasyonlar hakkında yeterli bilgi sahibi olmalıdır. Bu yüzden de güvenilir bir doktor tercihi yapmalıdır. Böylece risk ve komplikasyonlar minimuma iner.

Hasta bu sürecin uzun bir yol olacağının farkında olmalıdır. Doktor kontrollerini aksatmamalıdır.

Laparoskopik tedavi öncesi

Bu tedavi yönteminin size uygun olup olmadığını anlamak için doktorunuzla birlikte yapacağınız görüşmeler ve testler olacaktır.

Hastaya bağlı olarak başka branşlardaki doktorların muayenesi gerekebilir.

Tedavi öncesi doktorun beslenme önerisine uymalısınız.

Laparoskopik tedavi

Cerrahınız karnınıza küçük kesiler açar. Laparoskopi aletiyle iç organlarınızın büyütülmüş görüntüsü ekrana yansır. Operasyon sadece karnınızın içinde yapılır.

Laparoskopik cerrahisi sonrası neler olur?

Laparoskopik yöntem diğer yöntemlere göre kilo kaybında daha başarılıdır. Kilo kaybınız iki yıla kadar devam eder.

Obeziteye bağlı hastalıklarınız ameliyattan sonra iyileşme gösterir. Tip 2 diyabet, uyku apnesi, yüksek tansiyon, yüksek kolestrol gibi pek çok hastalıkla iyileşme gözlemlenir.

Operasyondan sonra komplikasyon görülme oranı daha azdır.

Ameliyattan sonra neler olur?

Laparoskopik obezite cerrahisinden sonra değişmekle beraber genellikle 1 ila 3 üç gün hastanede kalırsınız. Ameliyat sonrası ilk gün yürümemelisiniz, sürekli dinlenmelisiniz. Ameliyattan sonraki gün midenizde herhangi bir sızıntı yoksa sıvı almanıza izin verilir. Doktorunuz size uygun gördüğü zamana kadar sıvı ve püre alımınız devam eder. Operasyondan sonra ağrınız genellikle hafif geçer. Normal hayatınıza dönmeniz 1-2 haftayı bulabilir.

Ameliyattan iki hafta sonra doktorunuz sizi kontrol amaçlı muayene eder. Bu süreçte sizi rahatsız eden yolunda gitmediği düşündüğünüz bir durumda doktorunuzla irtibata geçin.