Sağlıklı bir hamilelik için su tüketimi asla ihmal edilmemeli

Anne adayının normal bireylerin içtiği su miktarından daha fazla su içmesi oldukça yararlı olacaktır çünkü gelişmekte olan bebek su ihtiyacını annenin su tüketiminden karşılamaktadır. Amniyotik sıvı (bebeğin ana rahminde içinde bulunduğu sıvı) yapılan araştırmalara göre her üç saatte bir kendini yeniliyor. Bu nedenle anne ne kadar bol su içerse bebek o kadar rahat nefes alıp, rahat hareket edecektir. Şayet anne adayı az su tüketirse bu durum bebeğin akciğerlerinin gelişimi için risk oluşturabilir.

Yaz hamileleri daha fazla dikkat etmeli

Özellikle yaz aylarında geçirilen hamilelikte suyun önemi hayati boyutlara bile ulaşabilir. Çünkü yazın terle birlikte su kaybı çok daha fazla olacaktır, bu nedenle su tüketimine yaz hamileleri biraz daha fazla dikkat etmelidirler. Bebeğin ve annenin tuz dengesi açısından da gerekli miktarda su içilmesi önem arz etmektedir. Hamilelikte bol su içmek sağlıklı bir gebelik sürecinin yanı sıra annenin dış güzelliğine de yansır. Bu da annenin psikolojik olarak daha güzel bir hamilelik dönemi geçirmesini sağlar. Çünkü bol su içmek cildinin kurumasına engel olur. Rahimdeki şiddetli kasılmaların önüne geçilmesinde yardımcı olur, idrar yolu enfeksiyonlarını, kabızlığı önler, vücuttaki ödemlerin daha az olmasına yardımcı olur.

İdrara bakılarak çok kolay anlaşılabilir

Hamileler yeterli miktarda su içmediklerinde yaşadıkları sorunları kendileri de kolay bir şekilde anlayabilirler. Eğer idrar rengi koyu ise az su tüketiliyor demektir. Az tüketim idrarın azalmasına ve bu sebeple taş, kum gibi şeylerin vücudumuzda birikmesine sebep olabilir. Bu durum da hamilelerde hiç karşılaşmak istemediğimiz şeylerdir. Az su tüketimi rahimdeki sancılara, ağrılara, baş dönmesine, kabızlığa, bebeğin yavaş gelişmesine sebep olur. Bazı zamanlarda az tüketim erken doğuma bile sebep olur. İşte tüm bunlar için de anne adaylarına bol bol su içmelerini öneriyoruz. İdrarla ilgili normal rutinlerini bozacak bir durumla karşılaştıklarında mutlaka doktorlarına başvurmaları ve yardım almaları gerekir.

Çay ve kahve tüketimini azaltın

Anne adayları çay ve kahve tüketimini azaltarak içecek tercihini sudan yana kullanmalı çünkü fazla çay ve kahve tüketimi vücuttaki su miktarını azaltır ve ödemin artmasına neden olur. Gebelikte su tüketimi hem anneleri, hem bebekleri etkilemektedir, hamilelikte yeterli su içmenin önemini sıralayacak olursak;

• Hamilelikte özellikle son aylarda sıvı eksikliği erken kasılmalara ve doğum sancılarına neden olabilir, hatta erken doğum olasılığını bile arttırabilir.

• Hamilelikte çok sık karşılaşılan özellikle karın bölgesinde görülen çatlaklarının oluşumunu azaltır.

• Özellikle yaz aylarındaki hamileliklerde terle birlikte su kaybı da fazla olur, yeterli miktarda içilen su bu kaybın önüne geçer.

• Mide şikâyetlerini azaltır.

• Vücuttaki şişlikleri/ödemin oluşumunu engeller.

• Neredeyse bütün hamilelerin korkulu rüyası olan kabızlık oluşumunu engeller.

• Doğuma yakın meydana gelen şişliklerin oluşmasını azaltır.

• Vücuttaki toksinlerin atılmasını sağlar.

Yeteri oranda su içmezseniz;

• Sürekli susuzluk hissi, ağız ve dudaklarda kuruluk oluşur,

• Bebeğin içinde yaşadığı suyun azalmasına neden olur

• İdrarın rengi koyu sarı olur ve idrara çıkma hissi olmaz,

• Baş ağrısı, sersemlik, baş dönmesi ve sürekli yorgunluk hissi gözlemlenir.