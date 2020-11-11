İkiz bebekle ilgili bilinen yanlışlar anne adayını zorlayabilir

İkiz bebek düşüncesi güzel ancak beraberinde anne ve bebek açısından birçok sıkıntı doğurabiliyor. Ayrıca ikiz gebelik ile ilgili bilinen yanlışlar, anne adayını zorlu bir süreç geçirmesine de neden olabiliyor.

İkiz gebeliklerde erken doğum ve düşük riski normal gebeliğe göre 7 kat daha fazla



Kadınların son yıllarda anne olma yaşını ötelemesi, evlilikte seçici olmaları, iş hayatında ciddi anlamda söz sahibi olmaları, kariyerlerini bırakmak istememeleri ileri yaş gebeliklerine neden oluyor. Bu aslında sadece bize özgü bir durum değil, Avrupa ve Amerika’ya baktığımızda da benzer istatistikleri görmek mümkün. Ancak ortada olan bir gerçekte, kadınların 35 yaşından sonra yumurta rezervlerinin ciddi şekilde azalıyor olmasıdır. Hem yumurta rezervi azalıyor, hem de yumurta kalitesinde ciddi bir kötüleşme başlıyor. Özellikle 35 yaşından sonra evlenen kadınlar direk tüp bebek yöntemine başvurarak çoğul gebelik istiyor ancak ikiz gebelik sanıldığı kadar kolay bir süreç değil. Hem anne, hem de bebek açısından oldukça riskli durumlar ortaya çıkabiliyor. İkiz bebek bekleyen anne adaylarının bu süreçte hem kendilerinin hem de bebeklerinin sağlığı açısından dikkat etmeleri gereken çok önemli noktalar var. Çünkü ikiz gebeliğin riski normal gebeliğe göre neredeyse 7 kat daha fazladır. İkiz gebelikte erken doğum ihtimali çok yüksek, düşük ihtimali de yüzde 30 daha fazla oluyor. Ayrıca 35 yaşından sonra hamile kalan anne adayında; gebelik tansiyonu, gebelik şekeri riski, gebelik zehirlenmesi normal gebeliğe göre çok daha yüksek görülmektedir. Bunların yanı sıra anne adayında fıtık oluşma riski artar ve normal gebeliğe göre erken doğum riski her zaman daha fazla olur.

İkiz gebelikte ideal kilo artışı 16 ile 22 kilo arasındadır



İkiz gebeliklerde anne adayının dikkatli beslenmesi çok önemlidir çünkü bu süreci 3 kişi yaşamış oluyorsunuz. İkiz gebelik yaşayan hamilelerimizin ağırlıklı olarak belli başlı besin maddelerine yönelmeleri gerekmektedir. Bunların başında da folik asit, kalsiyum, demir, protein gelmektedir. Sağlıklı beslenmenizden ve günlük egzersizlerinden asla taviz vermeyin. Buna bağlı olarak kontrollü kilo artışı çok önemli. İkiz gebelik esnasında tavsiye edilen kilo artışı 16 ila 22 kilo arasında değişir ve bu da günlük aktivite düzeyine göre 600 kalori ile karşılanabilir. Çoğul gebeliklerde anne adaylarının karınlarında hissettiği baskı daha fazladır, buna bağlı olarak mide yanması ve hazımsızlık şikayetleri de artış gösterir. Şişkinlik ve hazımsızlığa sebep olabilecek hamur işlerinden, kızartmalardan ve gazlı içeceklerden uzak durulmalı. Doğru beslenme açısından bu dönemde bir beslenme uzmanından yardım alınması faydalı olacaktır.

Çalışan anne adaylarının 24. haftadan sonra izin kullanmaları gerekir



İkiz gebeliklerde özellikle hamilelik haftası ilerledikçe önlem alma ihtiyacı artacaktır ancak bu durum endişe, kaygı ve hayatı zorlaştırıcı şekilde olmamalı. Doğum haftası yaklaştıkça çalışma, seyahat ve bazı sosyal aktiviteleri kısıtlamak ya da düzenlemek gerekebilir. Bebeğin fetal gelişimini desteklemek ve çeşitli komplikasyon risklerini azaltmak için son haftaları dinlenerek geçirmek iyi olacaktır. Bebeklerini kucağına almak için gün sayan anne adaylarının bu süreçte stresten uzak durmaları da çok önemlidir. Stresin doğum riskini arttırdığını, gebelik tansiyonunu artırıcı etkileri olduğunu biliyoruz. Bu tarz risklerden hastalarımızın korunabilmesi için stresi minimalize etmeleri gerekiyor. Bu nedenle gebelerimizin stresten uzak duracak hobilerine yönelmeleri gerekmektedir. Çoğul gebeliklerde ek olarak çalışan annelerin 24. haftadan sonra izin kullanmalarını şiddetle tavsiye ediyoruz. Erken doğum riski çok yüksek olduğu için özellikle 24. haftadan sonra doktor ile anne adayının iletişiminin hiç kopmaması gerekir.