Kış aylarında güneş koruyucu kullanmanın önemi
Ozon tabakası her yıl inceliyor ve zararlı güneş ışınları daha az filtreleniyor. Güneş ışınlarının filtrelenmesi azaldıkça cilt lekeleri, kanser ve yaşlanma sorunları artmaktadır. Yeterli güneş ışığı almanın görme, D vitamini sentezi, sedef hastalığı ve benzeri hastalıklar üzerinde olumlu etkisi vardır. Bununla birlikte, güneşe aşırı maruz kalmak yarardan çok zarar verir. Güneş, görünür ışık ve görünmez ışık yayar ve görünmez ışığı ultraviyole A, ultraviyole B ve ultraviyole C'yi içerir. Bu görünmez ışınlar ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. Ultraviyole C doğrudan kansere neden olur. Bronzlaşmış cildin popülaritesi ile birlikte son yıllarda cilt kanseri görülme sıklığı artmıştır. Bunun temel nedeni insanların çok fazla güneş ışığına maruz kalmasıdır. Her yaşta ve her mevsimde güneşten korunmak gerekir. Bu sayede zararlı güneş ışınlarının zararlı etkileri azaltılmış olacaktır. Güneşe aşırı maruz kalma nedeniyle, vücut ağrılı kırmızı cilt yanıkları yaşanabilir.
Kış aylarında güneşten ziyade kar yanığı vakaları ile karşılaşılmaktadır. Özellikle soğuk bölgelerde yaşayan kişilerde ya da ani sıcaklık düşüşlerinde hassas cilt kişilerde görülmektedir. Soğuk havalarda rüzgarında etkisi ile yanıklar oluşabilmektedir.
Her mevsim güneş koruyucu krem kullanılmalıdır
Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için güneş kremi kullanma alışkanlığını geliştirmek oldukça önemlidir. Güneş kreminin temel amacı güneş ışınlarını yansıtmak ve yaymaktır. Jeller, losyonlar ve spreyler şeklindeki güneş kremleri SPF numaralarına sahiptir. Bu sayılar, ışınlara maruz kalmanın neden olduğu güneş yanıklarına karşı ne kadar koruma sağladığını gösterir. Güneş kremi dışarı çıkmadan yarım saat önce cilde sürülmeli ve düzenli olarak tekrar uygulanmalıdır. Güneşten korunma kışın da gereklidir.
Yaz, kış fark etmeden güneşte cilt kolayca lekelenir. Güneş lekeleri nedeniyle vücudumuzda farklı boyutlarda lekeler oluşur. Bu lekeler genellikle kahverengi veya gri lekeler şeklindedir. Lekelenme ile kan damarlarının yırtılmasına ve kırmızı görünmesine neden olabilir. Güneşten en çok etkilenen yerlerden biri dudaklardır. Güneşten korunmayan dudaklarda sıklıkla çiftçi hastalığı görülmektedir.