En sık tercih edilen bakım işlemleri

Pürüzsüz ciltlerin sırrı: Mezoterapi

Mezoterapide cildin alt tabakasındaki kolajen ve elastin yapıları uyarılır. Uyarı sonucunda kan ve lenf dolaşımı düzelir ve tepki oluşur. Mezoterapi sürecinde kişilerin istek ve ihtiyaçlarına göre belirlenen mineraller ve amino asitler karıştırılarak belirli oranlarda enjekte edilir. Mezoterapi sonrası beklenen yan etkiler kızarıklık ve morarmadır. Beklenen yan etkiler oldukları için herhangi bir tedavi gerektirmeden kendiliğinden kaybolurlar. Operasyondan sonra kişiden kişiye değişmekle birlikte etkisi ikinci veya üçüncü uygulamadan sonra görülmeye başlar. Yüz mezoterapisinde kişinin cilt problemine göre ilaç belirlenir ve cilt altına uygulanır. İlgili ilaçların az miktarda olması nedeniyle yan etki olasılığı azalır. Yüz mezoterapisi sayesinde ciltteki kırışıklıklar ve sarkmalar giderilir, kırışıklıklar giderilir, cilt daha parlak ve genç olur.

Yaşlanmaya karşı en güçlü silah: Gençlik aşısı

Gençlik aşısı, 20 yaş üstü ve her cilt tipi için uygundur. En yaygın uygulama alanları; yüz, boyun ve omuzlardır. Gençlik aşıları, önleyici ve tamamlayıcı yaşlanma karşıtı, yani yaşlanma karşıtı tedavi sağlar. Gençlik aşısı kadın ya da erkek fark etmeksizin herkese ve tüm cilt tiplerine uygun bir yöntemdir. Özellikle uygulama tavsiye edilirse bu kişilerde akne, güneş lekeleri ve güneşlenme nedeniyle yaşlanma ve cilt hasarı belirtileri görülür.

Gençlik aşılarının uygulanması kolaydır. Hastanın ihtiyacına göre bir uzmana danışılarak plan hazırlanır. Seansların 10-15 gün aralıklarla uygulanması tavsiye edilir. Enjeksiyon yapılacağı için kişiye rahatsızlık vermemek için operasyon öncesi lokal anestezik krem kullanılır. Kullanım sonrası ciltte kızarıklık ve hafif şişlik görülebilir. Bu belirtiler normaldir ve herhangi bir ek operasyona gerek kalmadan kendiliğinden kaybolur. İşlem sonrası cilt daha sağlıklı, daha canlı ve daha parlak görünür.

Her cildin ihtiyacı: Nem aşısı

Nem aşısı, cildin daha canlı ve genç görünmesi için hyaluronik asit, antioksidanlar ve vitaminlerin deri altına enjekte edildiği bir uygulamadır. Cildi derin tabakadan cildin yüzeyine kadar nemlendirmek için bir kerede uygulanır. İçeriğindeki hyaluronik asit sayesinde güçlü ve uzun süreli nemlendirme sağlar, cildi çevresel koşullardan ve yaşlanmadan korur. Nem aşıları yaşlanmaya karşı koruma sağlamak için kullanılır ve ayrıca tek başına veya cilt yenileme programları ile birlikte kullanılabilir. Hyaluronik asit, su tutma kapasitesi çok yüksek bir molekül olduğundan, nem aşısı sayesinde cildin su tutma kapasitesi önemli ölçüde artar. Nem aşısının içeriğinde bulunan hyaluronik asit derin dokularda güçlü nemlendirme sağlayarak yaşlanmaya neden olan tüm kayıpları önler ve yaşlanmanın cilt üzerindeki geçmişteki olumsuz etkilerini onarır.