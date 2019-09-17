 Çocuğumun boyu ileride kaç cm olacak 

Bebek anne karnına düştüğü andan itibaren tüm aile fertlerini tatlı bir telaş sarar. Odasının renginden kime benzeyeceğine varana kadar her şey en ince detayına kadar düşünülür. Doğduktan sonra da bu ileriye dönük merakların sonu bir türlü gelmez. "Hangi üniversiteye gidecek, hangi mesleği seçecek,kiminle evlenecek, boyu uzun mu olacak kısa mı?" gibi binlerce soru döner durur kafalarda.Bebek büyüyüp bir yetişkin olmadan bu soruların cevaplarını vermenin bir yolu yok elbette ancak bebeğinizin büyüyüp bir yetişkin olduğunda boyunun ortalama olarak ne kadar olacağını hesaplayabilirsiniz.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Süha Ünüvar çocuklarınızın erişkinlik döneminde boylarının ne kadar olacağına dair bir hesaplama formülünün olduğunu ancak bu değerlerin yanılma payının bulunduğu ve kabaca bir fikir verebileceğini belirtiyor.

İŞTE ÇOCUĞUNUZUN YETİŞKİN OLDUĞUNDA BOYUNUN NE KADAR OLACAĞINI HESAPLAYACAĞINIZ O FORMÜL:

Kız çocuklarının boyu nasıl hesaplanır?

Formül: Annenin boyu + babanın boyu/ 2 - 6

Örneğin; annenin boyu 165 cm, babanın boyu ise 175 cm

Kız çocuğunun “hedef boyu” 164 cm’dir. (165+175/2-6)

ÇOCUĞUN BOYUNU UZATAN BESİNLER

Erkek çocuklarının boyu nasıl hesaplanır?

Formül: Annenin boyu + babanın boyu/ 2 + 6

Örneğin; annenin boyu 165 cm, babanın boyu ise 175 cm

Erkek çocuğunun “hedef boyu” 176 cm’dir. (165+175/2+6)

ÇOCUĞUN BOYUNU UZATAN BESİNLER

Önemli notlar