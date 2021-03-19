Testis ağrısı neden olur ve nasıl tedavi edilir?

En sık rastlanan testis ağrısı nedenleri şunlardır:

Diyabetik nöropati (şeker hastalığına bağlı sinir hasarı): Uzun süreli kan şekeri yüksek seyreden hastalarda görülür. Şeker hastalığının yaygın bir komplikasyonudur. Ellerde, ayaklarda uyuşma, karıncalanma, ayaklarda yanma, ağrı ve güçsüzlük vardır. Diyabetik nöropati daha ziyade kol ve bacaklarda olsa da üreme organlarında ki sinirleri de tutabilir. Erektil disfonksiyon ve testis ağrısı yapabilir.

Epididimit (epididim iltihabı): Spermin vücuttan çıkmadan önce olgunlaştığı organ olan epididimin enfeksiyonudur. Bu durumda yavaş yavaş artan bir ağrı söz konusudur. Skrotum şişer ve dokunulduğunda sıcaktır. Klamidya ve bel soğukluğu gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar epididimite neden olabilir. Tedavisi antibiyotiklerle yapılır.

Hidrosel (skrotum içinde sıvı birikmesi): Skrotum ve testisleri ilgilendiren lenf damarlarında tıkanıklığa bağlı olarak gelişir. Tedavisi çoğu zaman cerrahi olarak oluşan sıvının boşaltılması şeklindedir.

Kasık fıtığı: Kasık fıtığının belirtisi öksürük ve ıkınma ile kasık bölgesinde meydana gelen şişliklerdir. Kasık fıtıkları testislere baskı uygulayarak ağrıya neden olabilirler. Tedavisi cerrahi olarak yapılır.

Karın kasları tendinitleri: Karın kaslarının uç kısımları tendon adı verilen yapılar ile leğen kemiğine yapışır. Yapıştıkları bu noktalarda bazen iltihabi süreç gelişir ve buna bağlı olarak kasık ağrısı oluşabilir. Tedavisinde ilaçlar çoğu zaman sonuç alınmasını sağlar.

Böbrek taşı (özellikle idrar kanalına düşen taşlar): Taş düşürüyorsanız diğer belirtiler yanında testis ağrısı çekebilirsiniz. Böbrek taşı belirtileri; sırt ve yan ağrısı, kanlı işeme, idrar yaparken yanma, mide bulantısı, peniste ağrı, sık idrara çıkma şeklindedir.

Kabakulak: Kabakulak hastalığı testislerde orşit adı verilen iltihaplanmaya neden olarak ağrı yapar. Kabakulak hastalığında öncelikle tükrük bezleri şişer. Genellikle çocukluk hastalığı olmakla birlikte aşısız ergen ve yetişkin erkeklerde görülebilir. Kabakulak orşiti tükrük bezlerindeki şişlikle aynı zamanda veya 2-4 hafta sonra ortaya çıkar. Testisler şiş ve ağrılıdır. Kısırlığa neden olabilir.

Orşit: Testislerin iltihaplanmasıdır. Tedavi edilmeyen epididimit orşite neden olabilir. Görülen genel belirtiler yorgunluk, ateş, mide bulantısı, testis ağrısı, testislerde şişme, kusma şeklindedir.

Prostatit (prostatın iltihaplanması): Akut ya da kronik olmak üzere iki formu bulunur. Her iki şekilde de kasık ağrısı oluşabilir. Tedavisinde ilaçlar kullanılmaktadır. Ağrılı durumun prostat iltihabı kökenli olduğu kanaati oluştuktan sonra ilaçlar yanına bazı tamamlayıcı tıp tedavi teknikleri de kimi zaman eklenmektedir.

Skrotum içinde bulunan kitleler: Skrotumda ağrısız ele gelen sert kitleler çoğu zaman kanser lehinedir. Bu durumlarda da kitlenin bası etkisi nedeniyle kasık ağrısı görülebilmektedir.

Spermatosel (testis içinde sıvı birikmesi): Testis yakınlarında ortaya çıkan iyi huylu bir kisttir. Spermatik veya epididimal kist olarak da bilinir. Skrotum içinde yumru şeklinde hissedilirler. Nadiren testis ağrısına neden olabilirler. Tedavisi cerrahidir.

Testis yaralanması ve testise alınan darbeler: Testisler vücudun dışında yerleştikleri için kolayca darbe alabilirler. Kavgalar, bisiklet ve motorsiklet kazaları ve ata binme esnasında oluşan darbeler en sık görülenlerdir.

Testis torsiyonu: Testis torsiyonu, testis spermatik kord etrafında döndüğünde ortaya çıkan ciddi ve acil bir tıbbi durumdur. Spermatik kordon, testislerde üretilen spermleri üretraya taşır. Genellikle 25 yaş altındaki genç erkeklerde görülür. Testis torsiyonunda şiddetli testis ağrısı yanında mide bulantısı, skrotumda kızarma, morarma, skrotumda şişme gözlenebilir. Testis torsiyonu acil bir durumdur ve derhal müdahale edilmesi gerekir. Bu müdahale çoğu zaman cerrahi yolla mümkün olmaktadır.

İdrar yolu enfeksiyonu: Özellikle idrar kesesi iltihaplarında testislere vuran ağrı gözlenir.

Varikosel (skrotumda genişlemiş damarlar): Çoğunlukla belirti vermezler. Ancak ileri boyutta olanlar testis ağrısına neden olabilirler.

Testis tümörü: Testis tümöründe testislerde tek ya da iki taraflı ağrısız şişlik vardır. Kasık bölgesinde ağrı sıktır.

Testis ağrısı nasıl tedavi edilir?

Yukarıda sıraladığımız nedenler arasında bazıları çok acildir ve hemen müdahale gerektirir. Eğer testis ağrınız varsa vakit kaybetmeden bir üroloji hekimine gitmelisiniz. Hekiminiz ağrının nedenini tespit edecek ve uygun tedaviyi uygulayacaktır. Evde ağrıyı azaltmak için ılık duş yapmak, ağrıyan bölgeye buz uygulamak, skrotumu yukarıya kaldırmak, ağrı kesici kullanmak faydalı olabilir.