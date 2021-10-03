Sertleştirmeyi artıran besinler

Tedavide ise öncelikle yaşam tarzında yapılacak değişiklikler, başarısızlık durumunda ilaç ve cerrahi tedavi seçenekleri mevcuttur. Diyet düzenlemesi, kilo verilmesi, sigara ve alkolün kesilmesi bile bazı hastalarda başarılı sonuçlar alınabilmesi için yeterlidir. Hastaların meyve ve sebzeden zengin, balıktan zengin, kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinden fakir Akdeniz diyetini uygulaması önerilir.

Sertleşme Problemi olanların Tüketmesi Önerilen Besinler

1. Ispanak

Folattan ve magnezyumdan zengin olan ıspanak, kan akımının hızlanmasını sağlar. Folik asit erkek cinsel fonksiyonlarında önemli role sahiptir. Düşük folat düzeyleri ile sertleşme problemlerinin ilişkili olduğu bilinmektedir. Nitrattan zengin olan ıspanak nitrik oksiti arttırarak ereksiyona fayda sağlar. Yine kırmızı pancar, turp, marul ve roka da nitrattan zengin besinlerdir.

2. Flavonoidden Zengin Besinler

(Çilek, elma, yaban mersini, üzüm suyu, armut, narenciye, bitter çikolata)

Flavonoidler kan akımını arttırıp, kan basıncını düşürücü etkiye sahiptir. Yine nitrik oksit (NO) yapımını arttırarak sertleşmenin sağlanmasına katkı sağlarlar. Flavonoidden zengin besinlerle beslenen erkeklerde sertleşme problemlerinin %9-11 daha az görüldüğü gösterilmiştir.

3. Avokado

Erkeklerdeki sperm kalitesini arttıran vitamin E açısından zengin olan avokado, yine içerdiği çinko ile de testosteron üretimine katkı sağlar.

4. İstiridye

Testosteron düzeyini ve cinsel isteği arttırıcı etkiye sahiptir. Çinkodan zengindir.

5. Acı biber

Acı biberde bulunan kapsainin afrodizyak etkili olduğu düşünülmektedir. Cinsel isteği uyarması ve kanlanmayı artırarak ereksiyon kalitesini artırması bakımından önemli bir besindir.

6. Havuç

İçerdiği karotenoid kaynaklı sperm sayısı ve hareketlerinde olumlu etkilere sahiptir.

7. Yulaf

Afrodizyak olarak bilinen yulafın penise olan kan akımını artırıcı etkisi de vardır. İçerdiği L-Arjinin ise sertleşme sorununda ve testosteron düzeylerinde olumlu etkiye sahiptir. L-Arjininin penisteki kan damarlarının genişlemesine yardım ettiği düşünülmektedir.

8. Domates

Antioksidandan zengin olan domates özellikle içerdiği likopen sayesinde daha sağlıklı sperm üretimine ve prostat sağlığına katkı sağlar. Yine C vitamininden zengin olması sağlıklı sperm sayısının oluşmasında etkilidir.

9. Karpuz

Karpuzun erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlara benzer şekilde kan damarlarına etki ettiğine inanılmaktadır. Likopenden zengin olması antioksidan özelliği ile kalp ve prostat sağlığına katkı sağlar. Ayrıca bazı çalışmalar karpuzun cinsel isteği artırıcı etkisi olduğunu göstermiştir.

10. Ceviz

Nitrik oksit yapımını sağlayan L-arjininden zengin olan ceviz, aynı zamanda bol vitamin E ve folik asit içerir. Yine fıstık da arjininden zengin olması sebebiyle ereksiyona katkı sağlar.

Tek başına sertleşme problemini tedavi edebilecek mucize bir besinin olmadığı unutulmamalıdır. Sağlıklı bir cinsel yaşam için öncelikli olarak sağlıklı beslenme, kötü beslenme alışkanlıklarından uzak durulması, antioksidandan ve vitaminden zengin Akdeniz tipi beslenmenin yaşam tarzı olarak benimsenmesi önemlidir.

Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.