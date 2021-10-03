Sertleştirmeyi artıran besinler
Sertleşme problemleri (Erektil disfonksiyon-ED) günümüzde yaştan bağımsız olarak genç, erişkin ya da yaşlı gruptaki her erkeği etkileyecek bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Cinsel isteksizlikle birlikte sertleşmenin sağlanmasında ve devamının sürdürülmesinde problemler olması erektil disfonksiyon olarak kabul edilir. Şeker hastalığı, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, uyku bozukluğu problemleri olan, obez olan, sigara ya da alkol kullanan, kaygı bozukluğu ve depresyon gibi psikolojik hastalıkları olan ve ileri yaşta olan bireylerde sertleşme problemlerine daha sık rastlanmaktadır. Sertleşme probleminin devam etmesi, erkeklerde psikolojik sıkıntılara, özgüven kaybı, kötü bir cinsel hayat ve eş ile problemler gibi sorunlara yol açabilmesi açısından önemlidir. Bu yüzden tedavi edilmesi gereklidir.
Tedavide ise öncelikle yaşam tarzında yapılacak değişiklikler, başarısızlık durumunda ilaç ve cerrahi tedavi seçenekleri mevcuttur. Diyet düzenlemesi, kilo verilmesi, sigara ve alkolün kesilmesi bile bazı hastalarda başarılı sonuçlar alınabilmesi için yeterlidir. Hastaların meyve ve sebzeden zengin, balıktan zengin, kırmızı et ve işlenmiş et ürünlerinden fakir Akdeniz diyetini uygulaması önerilir.
Sertleşme Problemi olanların Tüketmesi Önerilen Besinler
1. Ispanak
Folattan ve magnezyumdan zengin olan ıspanak, kan akımının hızlanmasını sağlar. Folik asit erkek cinsel fonksiyonlarında önemli role sahiptir. Düşük folat düzeyleri ile sertleşme problemlerinin ilişkili olduğu bilinmektedir. Nitrattan zengin olan ıspanak nitrik oksiti arttırarak ereksiyona fayda sağlar. Yine kırmızı pancar, turp, marul ve roka da nitrattan zengin besinlerdir.
2. Flavonoidden Zengin Besinler
(Çilek, elma, yaban mersini, üzüm suyu, armut, narenciye, bitter çikolata)
Flavonoidler kan akımını arttırıp, kan basıncını düşürücü etkiye sahiptir. Yine nitrik oksit (NO) yapımını arttırarak sertleşmenin sağlanmasına katkı sağlarlar. Flavonoidden zengin besinlerle beslenen erkeklerde sertleşme problemlerinin %9-11 daha az görüldüğü gösterilmiştir.
3. Avokado
Erkeklerdeki sperm kalitesini arttıran vitamin E açısından zengin olan avokado, yine içerdiği çinko ile de testosteron üretimine katkı sağlar.
4. İstiridye
Testosteron düzeyini ve cinsel isteği arttırıcı etkiye sahiptir. Çinkodan zengindir.
5. Acı biber
Acı biberde bulunan kapsainin afrodizyak etkili olduğu düşünülmektedir. Cinsel isteği uyarması ve kanlanmayı artırarak ereksiyon kalitesini artırması bakımından önemli bir besindir.
6. Havuç
İçerdiği karotenoid kaynaklı sperm sayısı ve hareketlerinde olumlu etkilere sahiptir.
7. Yulaf
Afrodizyak olarak bilinen yulafın penise olan kan akımını artırıcı etkisi de vardır. İçerdiği L-Arjinin ise sertleşme sorununda ve testosteron düzeylerinde olumlu etkiye sahiptir. L-Arjininin penisteki kan damarlarının genişlemesine yardım ettiği düşünülmektedir.
8. Domates
Antioksidandan zengin olan domates özellikle içerdiği likopen sayesinde daha sağlıklı sperm üretimine ve prostat sağlığına katkı sağlar. Yine C vitamininden zengin olması sağlıklı sperm sayısının oluşmasında etkilidir.
9. Karpuz
Karpuzun erektil disfonksiyon tedavisinde kullanılan ilaçlara benzer şekilde kan damarlarına etki ettiğine inanılmaktadır. Likopenden zengin olması antioksidan özelliği ile kalp ve prostat sağlığına katkı sağlar. Ayrıca bazı çalışmalar karpuzun cinsel isteği artırıcı etkisi olduğunu göstermiştir.
10. Ceviz
Nitrik oksit yapımını sağlayan L-arjininden zengin olan ceviz, aynı zamanda bol vitamin E ve folik asit içerir. Yine fıstık da arjininden zengin olması sebebiyle ereksiyona katkı sağlar.
Tek başına sertleşme problemini tedavi edebilecek mucize bir besinin olmadığı unutulmamalıdır. Sağlıklı bir cinsel yaşam için öncelikli olarak sağlıklı beslenme, kötü beslenme alışkanlıklarından uzak durulması, antioksidandan ve vitaminden zengin Akdeniz tipi beslenmenin yaşam tarzı olarak benimsenmesi önemlidir.
Sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.