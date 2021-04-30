Böbrek taşı belirtileri

Böbrek taşı nedir?



Böbrek taşları genellikle kalsiyum veya ürik asitten oluşan sert tuz ve mineral birikintileridir. Böbreğin içinde oluşurlar ve idrar yolunun diğer bölümlerine hareket edebilirler. Taşların boyutu bir kum tanesi kadar küçük olabileceği gibi bir kaç santim boyutunda da olabilir. Bazen böbreğin tamamını kaplayan böbrek taşlarına rastlanabilir. Vücuttaki bazı mineraller idrarda fazla biriktiğinde böbrek taşı oluşabilir. Yetersiz su içme durumunda idrarda mineraller konsantre hale gelir. Bu durumda böbrek taşı oluşma ihtimali artar.



Böbrek taşı, erkeklerde, obezlerde ve şeker hastalığı olanlarda daha sık görülür. Böbrek taşı yenidoğan bebekler de dahil olmak üzere her yaşta görülebilir. Böbrekteki çok küçük taşlar genellikle herhangi bir belirtiye yol açmazlar. Böbrekle idrar kesesi arasında üreter adı verilen idrar taşıyan bir tüp vardır. Bazen taşlar yerinden oynar ve üretere düşerler. İşte bu durumda belirtiler ortaya çıkabilir. Böbrek taşlarının çoğu kendiliğinde düşer ve kaybolur. Ancak bazen taşın kırılması veya çıkarılması gerekebilir.



Böbrek taşının belirtileri nelerdir?



1- Sırt, karın veya yan ağrısı: Böbrek taşı ağrısına renal kolik adı verilir. Çok şiddetli ve ızdırap veren bir ağrı çeşididir. Bazı insanlar bu ağrıyı doğum sancısı veya bıçaklanmaya benzetirler. Ağrı hastayı acil servise gönderecek kadar şiddetli olabilir. Böbrek taşı ağrısı genellikle taş dar üreter kanalına düştüğünde ortaya çıkar. Taş üreterde tıkanmaya neden olabilir. Oluşan basınç ağrı duyusunu ortaya çıkarır. Böbrek taşı ağrısı aniden başlar. Taş hareket ettikçe ağrının yeri ve yoğunluğu değişir. Üreter taşı dışarıya itmeye çalıştıkça ağrı şiddetlenir. Ağrı alevlenme ve yatışma periyodları halindedir. Böbrek taşı düşüren insanlar ağrıyı genellikle kaburgalarının altında, yanlarında ve sırtlarında hissederler. Taş daha aşağıya indiğinde karın ağrısı ve kasık ağrısı olabilir. Sağ taraftaki ağrı apandisit ağrısı ile karışabilir. Ağrının şiddeti taşın boyutu ile ilgili değildir. Küçük bir taş bile çok şiddetli ağrı ve tıkanma yapabilir.



2- İdrar yaparken ağrı ve yanma: Taş üreter ile idrar kesesi arasındaki bağlantı noktasına ulaştığında ağrılı işeme meydana gelir. Buna dizüri denir. İdrar yolu enfeksiyonunda da dizüri görülür. Böbrek taşı ile birlikte idrar yolu enfeksiyonu olabilir.



3- İdrarda kan görülmesi: Böbrek taşı düşüren hastalarda sıklıkla pembe ya da kırmızı renkte idrar görülür. İdrardan kan gelmesine tıbbi olarak hematüri denir. Bazen kan gözle görülmez sadece idrar tahlilinde çıkabilir.



4- Bulanık ve kötü kokulu idrar yapma: Normal idrar berraktır ve kokusu yoktur. Bulanık ve kötü kokulu idrar yapmak, idrar yollarınızda enfeksiyon olduğunu gösterir. Böbrek taşı olan bazı hastalarda beraberinde idrar yolu enfeksiyonu vardır. Bazen az su içen insanlarda konsantre idrar kokulu olabilir.

5- Az idrara çıkma: Bazen taş üreteri tıkar ve hasta az idrara çıkabilir.



6- Mide bulantısı ve kusma: Bulantı ve kusma da böbrek taşı belirtisi olabilir.



7- Ateş ve titreme: Böbrek taşı idrar yolu enfeksiyonu ile beraberse 38 derecenin üzerinde titreme ile seyreden ateşe neden olabilir. Herhangi bir böbrek taşı belirtiniz varsa doktorunuzu arayın. Bu semptomlara sahipseniz hemen tıbbi yardım alın.