Yakın gözlüğü mü? Asla!

Yakın gözlüğü takmak sadece bizi yaşlı gösterdiği için estetik olarak istemediğimiz bir durum olmakla kalmıyor. Aynı zamanda işlevsel olarak da hayat kalitemizi düşürüyor. Markete gidince raflardaki ürünlerin etiketini okuyamamak, restoranda menüyü görememek veya cep telefonumuza gelen mesajı yakın gözlüğümüzü aramadan hemen okuyamamak hiç konforlu değil.

Neyse ki yakın gözlüksüz net görüş sağlayan trifokal (akıllı) göz içi lenslerle bu sorun başarıyla çözülüyor.

Yakın gözlüğünden kurtulma ameliyatı, teknik olarak katarakt ameliyatıyla aynı… Bu ameliyatta, yakına bakarken odaklama kabiliyetini yitirmiş olan kendi doğal lensimizi alıyor ve yerine yapay 3 odaklı (trifokal) bir lens yerleştiriliyor. Trifokal lens uzak, orta ve yakın mesafelerde net görüş sağlıyor.

Herkes trifokal göz içi lens ameliyatı olabilir mi?

Trifokal göz içi lens ameliyatı; 40 yaş üstü olup, yakın gözlüğü takmak istemeyenlere uygulanıyor. Ama ne yazık ki herkesin göz yapısı bu ameliyata uygun olmayabiliyor.

Detaylı göz muayenesi ve tetkikler sonucunda, gözün trifokal lense uygunluğu belirleniyor. Trifokal göz içi lens konabilmesi için, gözün Kappa ve Alfa açısı denen açılarının düşük olması ve gözün kontrast duyarlılığının yeterli seviyede olması gerekiyor.

Gözün ağ (retina) tabakasında, şeffaf (kornea) tabakasında ve göz sinirinde problemi olanlara trifokal lens konmuyor.

Trifokal lens ameliyatı 15-20 dakika sürüyor

Trifokal lens ameliyatı uyuşturucu damla ve koldan sakinleştirici ilaç (sedasyon) yardımıyla gerçekleştiriliyor. Ameliyattan korkanlarda genel anestezi de mümkün. Ameliyat göz başına 15-20 dakika sürüyor. İki göz aynı seansta ameliyat edilmiyor. İki gözün ameliyatları arasına 3-7 gün ara konuyor. Ameliyat sırasında veya sonrasında ağrı hissedilmiyor.

Ameliyat sonrası ertesi gün işe dönülebilir

Ameliyat bitiminde göz şeffaf bir plastik koruyucu ile kapatılıyor. Ertesi gün bu koruyucu çıkarılıyor.

Ameliyatta damla ile genişletilen göz bebeğinin henüz normal genişliğine dönmemesi nedeniyle, ilk birkaç gün görüş hafif bulanık oluyor. Birkaç günden sonra görme iyice netleşiyor.

Ertesi günkü göz kontrolü sonrasında günlük hayata geri dönülebiliyor. Bir ay boyunca göz damlaları kullanılıyor.

Ameliyat sonrası memnuniyet çok yüksek

Trifokal lens konan 100 kişiden 90’ı uzağı ve yakını gözlüksüz net görebiliyor. Ancak 10 kişide ince bir gözlük ihtiyacı devam edebiliyor. Derece kalırsa, 3 ay sonra yapılacak lazer tedavisi ile bu dereceleri de ortadan kaldırmak mümkün oluyor.