Sarı renkli gece sürüş gözlükleri faydalı mı?

Yapılan bilimsel çalışmalarda, gece sarı renkli gözlük kullanımının; yayaların görülmesini kolaylaştırmadığı ve farların yarattığı kamaşmayı azaltmadığı saptanmıştır.

Neden geceleri daha az görürüz?

Işık az olunca, göz bebeklerimiz genişler. Bu da ışığın gözümüze girerken daha fazla saçılmasına yol açar. O nedenle gece görüşümüz, gündüz görüşümüzden daha bozuktur.

Peki gece araba kullanırken nasıl bir gözlük takılmalı?

Eğer gözünüz az da olsa bozuksa, dereceli ve antirefle (parlamaya karşı) kaplamalı bir gözlük kullanmanız gece görüşünüzü artıracaktır. Gündüz şartlarında görmenizi etkilemeyen hafif göz bozukluğunuz, gece çevresel ışık azalınca az görmenize yol açabilir.

Tepe lambasını açık bırakmak gece görüşünüzü artırabilir

Eğer yol müsaitse, arabanın içindeki tepe lambasını yakmak; göz bebeklerinizin küçülmesine yol açarak daha net görmenizi sağlayabilir.