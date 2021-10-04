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GeriProf. Dr. Banu Coşar Sarı renkli gece sürüş gözlükleri faydalı mı?
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Haberler>Yazarlar>Prof. Dr. Banu Coşar>Sarı renkli gece sürüş gözlükleri faydalı mı?
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Fotoğraf: iStock
04.10.2021 - 16:53 |  Son Güncelleme:

Sarı renkli gece sürüş gözlükleri faydalı mı?

Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
banucosar@banucosar.net
Sarı renkli gece sürüş gözlükleri faydalı mı?

Sarı renkli gözlükler, gün ışığında kontrastın artmasını sağlayabilir. Ancak göze daha az ışık girmesine yol açtıklarından, tam tersine gece görüşünü bozabilirler.

Yapılan bilimsel çalışmalarda, gece sarı renkli gözlük kullanımının; yayaların görülmesini kolaylaştırmadığı ve farların yarattığı kamaşmayı azaltmadığı saptanmıştır.

Neden geceleri daha az görürüz?

Işık az olunca, göz bebeklerimiz genişler. Bu da ışığın gözümüze girerken daha fazla saçılmasına yol açar. O nedenle gece görüşümüz, gündüz görüşümüzden daha bozuktur.

Peki gece araba kullanırken nasıl bir gözlük takılmalı?

Eğer gözünüz az da olsa bozuksa, dereceli ve antirefle (parlamaya karşı) kaplamalı bir gözlük kullanmanız gece görüşünüzü artıracaktır. Gündüz şartlarında görmenizi etkilemeyen hafif göz bozukluğunuz, gece çevresel ışık azalınca az görmenize yol açabilir.

Tepe lambasını açık bırakmak gece görüşünüzü artırabilir

Eğer yol müsaitse, arabanın içindeki tepe lambasını yakmak; göz bebeklerinizin küçülmesine yol açarak daha net görmenizi sağlayabilir.

 

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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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