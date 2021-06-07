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GeriProf. Dr. Banu Coşar Kumsalda gözlerinize zarar verebilecek 8 hatalı davranış
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Haberler>Yazarlar>Prof. Dr. Banu Coşar>Kumsalda gözlerinize zarar verebilecek 8 hatalı davranış
Yazarlar
Fotoğraf: Ingimage
07.06.2021 - 17:43 |  Son Güncelleme:

Kumsalda gözlerinize zarar verebilecek 8 hatalı davranış

Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
banucosar@banucosar.net
Kumsalda gözlerinize zarar verebilecek 8 hatalı davranış

Yazın gelmesiyle çoğumuzun hayali deniz ve güneş. Ancak kumsalda göz sağlığımız için kaçınmamız gereken yaygın hatalar var...

Güneşe gözlerimizi kısarak bakmak

Güneşe bakmak, gözlerimizde “fotokeratit” denen ağrılı bir geçici körlük oluşturabilir. Her ne kadar bu durum birkaç gün içinde düzelse de gözlerinizde şiddetli yanma, batma, yaşarma ve şişlik yaşamamak için güneşe güneş gözlüksüz bakmayın.

Güneşe gözlüksüz bakmak, ayrıca uzun vadede göz yüzeyinde et, katarakt ve yaşa bağlı sarı nokta hastalığı gibi görmeyi tehdit eden hastalıklara yol açar.

Kalitesiz güneş gözlüğü takmak

Kalitesiz güneş gözlükleri UVA ve UVB filtresi içermez. Bu da hiç güneş gözlüğü takmamaktan bile daha tehlikelidir. Çünkü renkli cam arkasında göz bebeğimiz genişler ve gözümüze daha fazla UV ışını girer.

Hava bulutlu ise güneş gözlüğü takmamak

Hava bulutlu olsa da güneş ışınları gözlerimize aynı şiddette ulaşabilir. O yüzden kumsalda daima güneş gözlüğü takın. Ayrıca UV ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde (sabah 8-10 arası ve öğleden sonra 2-4 arası) güneşten uzak kalmaya dikkat edin.

Şapkanın gözlerinizi koruyacağını sanmak

Şapka gözlerinizi güneşten tam olarak korumaz. Çünkü gözünüze sadece şapkanın engellediği direk UV ışınları değil, deniz ve kumdan yansıyan UV ışınları da ulaşır. Elbette cildinizi korumak için yine şapka takın ama gözleriniz için ek olarak güneş gözlüğü takmanız gerektiğini unutmayın.

Kontakt lenslerinizle yüzmek

Kontakt lenslerinizle yüzmek, gözün şeffaf (kornea) tabakasında çok ciddi enfeksiyonlara yol açabilir. O nedenle yüzmeden önce ya kontakt lenslerinizi çıkarın ya da su almadığından emin olduğunuz vakumlu bir deniz gözlüğü kullanın.

Suyun içinde gözleri açık tutmak

Deniz suyu steril değildir. Kısa süreli olarak gözlerinizi suyun içinde açık tutmak kabul edilebilir olsa da ideali gözlerinizi tahriş ve enfeksiyonlardan (mikrop kapması) korumak için deniz gözlüğü veya yüzücü gözlüğü takmaktır.

Göz kapaklarına güneş koruyucu sürmemek

Cilt kanserlerinin %10’u göz kapaklarında oluşur. Göz çevresine sürülecek en iyi güneş koruyucu tipi mineral bazlı güneş koruyuculardır. Çünkü kimyasal koruyucuların bazıları gözü rahatsız edebilir.

Gözünüze kum kaçtığında gözü ovalamak

Göze kum kaçması gözün kornea tabakasını çizebilir. Eğer gözünüzü ovalarsanız, kum tanesinin korneaya vereceği hasar iyice artar. Eğer gözünüze kum kaçarsa, gözünüzü bolca suni gözyaşı damlası ile yıkayın. Eğer batma geçmezse, göz doktoruna başvurun.

 

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Prof. Dr. Banu Coşar
Prof. Dr. Banu Coşar
Göz Hastalıkları Uzmanı
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