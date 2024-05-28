Işık hassasiyeti (fotofobi) neden olur, tedavisi nedir?

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Fotofobiye ne sebep olur?

Fotofobi, gözlerdeki enfeksiyon veya iltihaplanma gibi durumlarda ortaya çıkan bir belirtidir.

Ayrıca, virüs kaynaklı göz dışı hastalıklar veya migrenin de bir belirtisi olabilir.

Daha açık göz rengine sahip kişiler, parlak güneş ışığı gibi ortamlarda daha fazla ışık hassasiyeti yaşayabilirler.

Fotofobinin diğer yaygın nedenleri arasında gözün kornea (şeffaf) tabakasındaki problemler, üveit (göz iltihabı) ve menenjit gibi bozukluklar yer alır.

Işık hassasiyeti aynı zamanda retina dekolmanı (gözün ağ tabakasında ayrılma), kontakt lens tahrişleri, güneş yanığı ve göz kuruluğu ile de ilişkilidir.

Belladonna, furosemid, kinin, tetrasiklin ve doksisiklin gibi bazı ilaçlar da yan etki olarak ışık hassasiyetine neden olabilir.

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Fotofobi tedavisi



Işık hassasiyetinin en iyi tedavisi altta yatan nedeni ortadan kaldırmaktır. Tetikleyici faktör tedavi edildikten sonra fotofobi ortadan kalkar.

Işığa duyarlılığa neden olan bir ilaç kullanıyorsanız, ilacı bırakma veya değiştirme konusunda doktorunuzla konuşun.

Işığa doğuştan duyarlıysanız, parlak güneş ışığından ve diğer şiddetli aydınlatma kaynaklarından kaçının. Gün ışığında dışarıdayken geniş kenarlı şapkalar ve ultraviyole (UV) korumalı güneş gözlüğü takın.

Ayrıca fotokromik gözlük takmayı da düşünün. Bu gözlükler dış mekanlarda otomatik olarak kararır ve güneşin UV ışınlarının yüzde 100'ünü engeller.

Parlak güneş ışığı için polarize güneş gözlüklerini de tercih edebilirsiniz. Bu güneş gözlükleri sudan, kumdan, kardan, beton yollardan ve diğer yansıtıcı yüzeylerden gelen, parlamaya neden olan ışık yansımalarına karşı ekstra koruma sağlar.