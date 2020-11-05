Lazer epilasyonun üreme üzerinde etkisi var mı?

Lazer epilasyonun biline gösterilmiş olumsuz bir etkisi bulunmamaktadır. Epilasyon yüzeyel cilt dokularını etkilemekte derin doku ve organlarda etkisi olmamaktadır. Epilasyon gebelik planlanan ve gebelik döneminde yine de önerilmemektedir. Gebelik öncesi dönemde yaptırılan lazer epilasyonun herhangi bir yan etkisi görülmemektedir.

Lazer ile biten tüylenme doğum sonrası yeniden başlar mı?

Lazer epilasyon sonrası tüm tüylerden kurtulmak mümkündür. İşlem sonrası dönemde tüylenmeye sebep olan ve var olan ince kıl köklerini uyaran hormonlarda görülen yükselmeler nedeni ile yeniden yeni kıl köklerinde gelişme ve kararmaya bağlı olarak tekrar tüylenme görülebilir. Bu nedenle lazer epilasyondan daha kısa sürede ve etkili sonuç almak için öncesinde veya eş zamanlı mutlaka kadın hastalıkları ve doğum uzmanına giderek varsa hormonal düzensizliğimiz için medikal tedavimize başlamalıyız.

Hamilelik döneminde lazer epilasyon yapılabilir mi?

Hamilelik döneminde lazer epilasyon yaptırılabilir ancak bu dönem ile ilgili çok fazla çalışma olmadığı için yine de bu dönemde yaptırılması önerilmemektedir. Bu dönemde yapılan epilasyon hormonal değişimlere bağlı ciltte kalıcı değişikliklere (lekelenme) sebep olabilmektedir.

Lazer epilasyon süt kanallarını etkiler mi?

Lazer epilasyonun daha önce belirttiğimiz gibi gebelikte yapılması önerilmemektedir ancak daha öncesinde meme başı bölgesine lazer epilasyon yapıldı ise süt kanallarında herhangi bir farklılaşmaya yol açtığı gösterilmemiştir.