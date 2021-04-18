İnme rehabilitasyonuyla ilgili bilinmesi gerekenler

İnme sonrası kişide konuşma, okuma, yazmada zorluğu yürüme, hareket güçlüğü, hafıza problemleri, dikkati toplama becerilerinde azalmalar görülebilir. Bunlar ise inmenin yol açtığı problemlerden sadece bir kaçıdır.

Tedavi için uygulanacak işlemlerden sonra iyileşme sürecinin rehabilitasyon ile desteklenmesi oldukça önemlidir. İnme kişide fiziksel ağrılar ve sinirsel kayıplara yol açabilir. Bu kayıplar ise kişiye özel uygulanacak fizik tedavi ile toparlanabilir.

Rehabilitasyon süreci doğru uygulandığı zaman sonuç vermektedir. Bu yüzden işlemin alanında uzman hekimler tarafından uygulanması önemlidir. İnme tedavisinde rehabilitasyonun tercih edilmesinin en önemli sebebi kişinin tek başına hayatını idame ettirmesine yardımcı olacak fonksiyonlarının kazandırılmasıdır. Süreç uzun olduğu için kişi kendindeki değişimleri görerek mutlu olur ve çevresine bağımlılığı azalır. Kişinin sabrı ve çabası ile kısmi ya da tam iyileşme sağlanabilir.

Rehabilitasyona vakit kaybetmeden başlanmalıdır

Etkili sonuç almak için rehabilitasyona vakit kaybetmenden başlanmalıdır. Doğru rehabilitasyon için tanının doğru konulması ve kişinin ihtiyaçlarının belirlenmesi gelir.



İnme tanısı kesinleştikten sonra uygulanacak tedavi yöntemleri farklılık gösterebilir. Sağ taraf rehabilitasyonu ile sol taraf rehabilitasyonunda uygulanan programlar farklıdır.



Genellikle karşılaşılan vakalarda kısmı, sağ taraf ve sol taraf inmelerinde fizik tedavi yöntemi ile belirli bir zamandan sonra tam düzelmeler ile karşılaşılabilir. Burada önemli olan kişinin sabrı ve gösterdiği çabadır. Rehabilitasyon düzenli olarak uygulandığında sonuçlar görülmeye başlanır. Teknolojinin gelişmesi ile günümüzde kullanılan cihazlar ile yürüme, el-kol hareketlerinde büyük başarılar elde edilir.

Rehabilitasyon sürecinde devamlılık önemlidir. Hasta yakınlarının konu hakkında bilinçlendirilmesi ve hastaya destek olmaları rehabilitasyon sürecinin en önemli adımıdır. Başlangıç zamanlarında belirgin gelişmeler olmadığında hasta demoralize olarak tedaviyi yarım bırakmak isteyebilir ancak bu noktada büyük sorumluluk hasta yakınlarınındır.

İnme hastaları için belirli bir rehabilitasyon süresi olmaz. Sürecin ve seans sayıları kişiden kişiye ve hastanın problemlerine, gelişim sürecine göre değişiklik gösterir. Hastanın kendini yeterli hissetmesi, tedavi sürecinde koyulan hedeflere ulaşılması için mutlaka rehabilitasyon seanslarına devam edilmelidir.