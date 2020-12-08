Vajinal duş gerçekten faydalı mı?

Kadınların bu yönteme başvurmalarının sebebi faydalı yönlerinin olduğuna inanmalarından kaynaklanır. Yapılan çalışmalarda kadınlara neden bu yönteme başvurdukları sorulduğunda;



• Vajinal temizlik

• Menstrüasyondan (adet) sonra vajinada kalan kanın uzaklaştırılması

• Akıntının temizlenmesi

• Cinsel yolla geçen hastalıklardan korunma

• Gebeliğin önlenmesi gibi sebepler ortaya koymuşlardır.



Sabunlu su veya karbonatlı su gibi yöntemlerle vajinayı temizlemek doğru mu?



Vajina kendi doğası olan bir ekosistemdir. Biz buna vajinal flora deriz. Normalde vajinayı mikroplardan arındıran en önemli etkenlerden biri asidik bir ortamı olmasıdır, bunu da sağlayan yine bu organda belli bir dengede yaşayan vücudumuza yararlı mikroorganizmalardır. Vajinal duş ile beraber tüm bu dengede olan sistemi bozmak ve de vajinanın asidik ortamını (ph 3-4) bazik hale çevirmek, bizi birtakım rahatsızlıklara, enfeksiyonlara karşı daha duyarlı kılacaktır. Vajinal enfeksiyon dolayısıyla yapılan vajinal duşta ise bu enfeksiyonu daha yukarı sistemler olan rahim ve yumurtalıklara taşıma ihtimali söz konusudur. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanları olarak vajinal duşu önermiyoruz. Amerikan Jinekologlar Birliği ACOG'un da bu konuda, vajinal duşu önermediği ile ilgili açık yorumu mevcuttur.



Vajinayı nasıl temizlemek gerekir?



Biz kadın hastalıkları ve doğum uzmanları olarak vajinanın kendi kendini temizlemesini en iyi yöntem olarak görmekteyiz. Vajinanın dışını ılık suyla ya da pH’ı dengeli sabunlarla yıkayabilirsiniz, olabildiğince de tampon, sprey gibi materyallerden uzak durmak gerekir. Bunların kullanımı vajinal enfeksiyon riskini artırabilir.



Vajina kendi kendini nasıl temizler?



Vajina mukoid bir sıvı salgılayarak kendi kendini temizler. Sağlıklı vajinada da bir miktar sıvı akıntı olur, bu vajinanın kendi sıvısıdır. Vajina kendi PH’ını sabit tutarak antibakteriyel bir ortam oluşturur, birtakım enfeksiyonlarda da uygun teşhis ve tedavi için jinekolojik değerlendirme gerekmektedir.



Vajinal duş ile gebelikten korunmak mümkün mü?



Vajinal duş ile gebelikten korunmak kesinlikle mümkün değildir. Ayrıca dış gebelik gibi hayatı tehdit edebilecek ve tüplere zarar verecek bir hastalığın ihtimalini artırır. Doğum kontrol yöntemi olarak vajinal duş kullanılamaz.



Jinekolojik muayene öncesi vajinal temizlik yapmak doğru mudur?



Vajinal akıntı, koku, yanmalarda kesinlikle vajinal duş kullanılmaz. Vajinal duş sadece anlık şikayetleri gizler ve kronikleşmesini sağlar, mevcut durumu daha kötü bir noktaya getirir.



• Kötü kokulu akıntılarda,

• Beyaz veya yeşilimsi akıntılarda,

• Vajinada yanma, kaşıntı, kızarma durumlarında,

• İdrar yaparken yanmada,

• Cinsel ilişki sırasında ağrı veya rahatsızlıklarda uzman hekime başvurmak gerekir. Muayene öncesi vajinal duş almak hekim açısından teşhis koymayı zorlaştırır.



Piyasada bulunan kozmetik ürünler vajinal temizlik için uygun mudur?



Hekimler olarak herhangi bir ürün önermemekteyiz. Vajina dışını ılık temiz bir suyla yıkamak yeterli olacaktır. Sabun kullanılacaksa pH’ı daha dengeli ürünler mevcuttur, kullanılabilir. Birtakım şikayetlerde de kozmetik ürünler değil ilaç mahiyetindeki ilaçlarla tedavi etmek gerekir, bu manada bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvurmak doğru olacaktır.