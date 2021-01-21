Vajinal akıntı ve kaşıntının sebepleri

Vajinal akıntı ve kaşıntı, bir kadının hayatında hemen hemen en az 1 kez de olsa karşılaşabileceği bir durumdur. Çeşitli sebeplerle meydana gelen vajinal akıntı ve kaşıntı şikâyeti; sık iç çamaşır değiştirmeye, bazen kötü kokuya ve cinsel ilişki esnasında bir takım problemlere de neden olabilmektedir. Vajinal akıntılar fizyolojik olan ve fizyolojik olmayan olarak ikiye ayrılmaktadır.

Vajinal akıntılara genel yaklaşım

Fizyolojik (doğal) akıntılar

Fizyolojik akıntılar doğal akıntılardır. Bu akıntıların olması gayet normaldir. Bu vajinal akıntıların vajinal hijyen, cinsel ilişki ve gebe kalma üzerine olumlu etkileri vardır. Berrak renkte, sıvı yumurta akı kıvamında, kaşıntının veya kötü kokunun eşlik etmediği akıntı akıntılar fizyolojik yani doğal akıntılardır. Bu tür akıntılar tüm kadınlarda olmaktadır. Ancak bazı kadınlarda bu akıntılar, normalden fazla olabilmekte ve bu kadınlar sık sık günlük ped değiştirmek zorunda kalırlar. Bu fizyolojik akıntılar adet bitiminde az miktarda başlayıp, yumurta çatlamasının gerçekleştiği adetin orta kısmında artmakta ve adet kanaması ile son bulmaktadır. Adet ortasında, yumurta çatlaması sırasında meydana gelen artmış fizyolojik akıntı, cinsel ilişkiyi kolaylaştırmakta ve spermin yumurtayı dölleyebilmesi için, spermin transportunu kolaylaştırmaktadır.

Adet döneminin hemen bitiminde veya adet başlangıcından hemen önce kokulu, kahverengi veya pas renginde vajinal akıntılar olabilmektedir. Bu vajinal akıntıların en sık nedeni vajende az miktarda birikmiş adet kanıdır ve bu durum bazen kokuya da neden olabilmektedir.

Vajinal akıntınızın kıvamı-görüntüsü peynir kesiği veya çökelek tarzında ise veya vajinal akıntınıza kötü koku, kahverengi renk ve köpük tarzı akıntılar eşlik ediyorsa jinekoloğunuza başvurmanızı öneririm. Ayrıca son yıllarda ülkemizde sezaryen sayısının artması ile sezaryen skar yerinde adet kanı biriken (istmosel) kadın sayısı artmaktadır. İstmosel hastalığı adet bitmesine rağmen lekelenme şeklinde kanama veya akıntılara neden olabilmektedir. Özellikle sezaryen olan ve adet sonrası lekelenme şeklinde vajinal kanama veya akıntısı olan kadınlarda bu durumda göz önünde bulundurulmalıdır.

Fizyolojik olmayan akıntılar

Fizyolojik olmayan akıntılar, belirli bir sebep ışığında ortaya çıkan akıntılardır. Bu durum, enfeksiyöz yâda kanser gibi diğer durumlar ışığında ortaya çıkabilmektedir. Genellikle fizyolojik olmayan akıntılar arasında vajinit ya da servisit vardır.

Vajinada olağan dışı akıntı

Dış genital bölgenin şişmesi ve ödem toplaması

Kaşıntı ve tahriş öyküsü

Disparoni yani cinsel ilişki esnasında acı hissetmek

Nadir yâda sürekli olan vajinal kanamalar

Kasıklarda ve alt karında ağrıya eşlik eden vajinal akıntılar da daha ciddi enfeksiyonların habercisi olabilir.

FİZYOLOJİK (DOĞAL) OLMAYAN AKINTILARIN SEBEPLERİ NELERDİR?

Vajina kaynaklı sebepler:

Mantar hastalığı

Bakteriyel vajinozis

Trikomanas

Vajinada yabancı cismin olması

Genital kanserin sebep olduğu akıntılar

Rahim ağzı (servikse) kaynaklı sebepler:

Aktif veya kronik servisit

Rahim ağzı kanseri akıntısı

Gonore, klamidya gibi cinsel ilişkiyle geçen hastalıklar

Servikal polip, miyom gibi servikal lezyonlar

Vajinal akıntının en sık görülen sebepleri nelerdir?

Enfeksiyona bağlı olan vajinal akıntı en sık;

Bakteriyel vajinozis

Mantar enfeksiyonu

Trikomonas enfeksiyonu nedeniyle olmaktadır.

Yukarıda bahsettiğim durumlar dışında cinsel yolla bulaşabilen gonore, klamidya gibi enfeksiyon ajanları da vajinal akıntıya neden olabilmektedir.

Bu en sık görülen bakteriyel vajinozis ve mantar enfeksiyonu cinsel aktif olmayan kadınlarda da olabilmektedir. Bu enfeksiyonların neden olduğu akıntılar daha çok vajinal floranın bozulmasına bağlı gelişmektedir. Vajinal florayı da stres, uzun yolculuk, yeme değişikleri, hızlı kilo alma veya verme, vajenin içini yıkama, vajinal temizlik için kimyasal kullanımı, antibiyotik kullanımı bozabilmektedir.

Bu durumlar dışında menopoz döneminde atrofiye bağlı olarak da vajinal kaşıntı, kuruluk veya akıntı olabilmektedir. Ancak bu dönemde meydana gelen bu şikayetler daha dikkate alınmalı ve altta yatan ciddi olabilecek kanser gibi hastalıklar ekarte edilmelidir.

Vajinal akıntı tipleri nelerdir?

Vajinal akıntı tiplerinin belirlenmesi hem tanının daha net konulabilmesi hem de tedavinin eksiksiz bir şekilde yapılabilmesi için çok önemli bir ayrıntıdır. Vajinal akıntının genellikle birkaç farklı tipi vardır. Bu tipler genellikle renk ve tutarlılıklarına göre kategorize edilirler ki zira bazı akıntı türleri normal olarak değerlendirilir.

Beyaz

Vajinadan gelen beyaz akıntı genellikle menstrüel siklusla ilgilidir. Adet dönemlerinin başında yâda sonunda bir miktar beyaz akıntının gelmesi normal iken kaşıntılı beyaz akıntı, tedavi gerektirebilmektedir. Zira, maya, mantar enfeksiyonu belirtileri arasında da kaşıntı, süzme peynir benzeri kıvamda beyazlık vardır.

Berrak ve sulu

Ayın herhangi bir zamanında görülebilen berrak ve sulu akıntılar, normal olarak değerlendirilebilir.

Açık ve esnek

Açık renkli ve esneyebilen vajinal akıntılar, mukuslu ise yumurtlama esnasında olduğunuza işaret eder, tedavi gerektirmez.

Kahverengi ya da kanlı

Adet döneminin başında ya da sonunda görülebilen kahverengi yâda kanlı akıntılar normal olarak kabul edilebilirler. Ancak, bu lekelenmelerinde işaretçisi olabilir. Son zamanlarda korunmasız ilişkiye bağlı olarak yerleşme kanaması da olabilir. Bu nedenle, adet dönemi dışındaki tüm kahverengi ya da kanlı akıntılar için mutlaka doktora başvurun. Zira, rahim ağzı kanserinin bilinen belirtileri arasında kanlı akıntılar vardır. Buna ek olarak fibroidler yâda diğer anormal büyümelerde yine kanamaya sebep olabilirler. Tüm bu durumları ekarte etmek için pap smear testi, pelvik muayene gereklidir.

Sarı veya yeşil

Balık kokusu gibi bir koku yayan sarı yâda yeşil akıntılar enfeksiyonu işaret edebilir. Genellikle sarı, yeşil ve köpüklü akıntı şikâyeti ile gelen hastalarda akıntı genellikle trikomonas enfeksiyonuna bağlı görülür. Trikomonas enfeksiyonunda, gonore ve klamidyaya bağlı enfeksiyonlarda partner tedavisi de gerekmektedir.

Özellikle cinsel ilişki sonrası olan kanlı vajinal akıntılar ciddiye alınmalıdır. Bu durum rahim ağzı kanserinin ilk belirtisi olabilir.