Felç geçirenlerde ağrılar

Felç geçiren hastaların büyük bir kısmında adalelerde şiddetli kramplar, omuz ağrıları, kalıcı baş ağrıları ve kas iskelet sistemlerinde ortaya çıkan fonksiyon bozukluklar oluşmakta, yanma, ağrı ve duyu kusurları ile baş etmenin yollarını aramaktadırlar. Ortaya çıkan bu karmaşık sorunlarla baş etmek her zaman kolay olmamaktadır. Felç geçirenlerin çoğunun yaşlı nüfusa ait olması beraberinde bu hastalarda bulunan kalp rahatsızlıkları, tansiyon ve diyabet türü yandaş sorunlar ve de bizzat yaşlılık durumu tedavide bazı zorlukları da beraberinde getirmektedir. Bir kere bu yaşlarda ilaçları tolere etmek güçlük oluşturan konuların başında gelmektedir.

Santral ağrı sorununun beyinde ne gibi değişiklikler yaparak klinik sıkıntı oluşturduğu hakkında net bilgilere sahip değiliz. Zedelenmiş, hatalı duyusal yolların aşırı uyarımı, bu uyarımların merkezde baskılanması, engellenmesi gibi aksaklıklar oluşmaktadır. Felç geçirenlerde en sık orta veya şiddetli fakat sürekli rahatsız edici ağrılar ön planda olup bunun nedeni olarak beyinde hasar görmüş alanlar suçlanmaktadır.

Diğer yandan dokunma, sıcaklık, soğuk ve diğer uyaranlar gibi vücuttan gelen normal ağrı mesajları beyinde yanlış yorumlanmaktadır. Hafif uyarılar bile bu yanlış algılama ve yorumlamaya bağlı olarak ciltte ağrı ve yanma hissi oluşturmaktadır.

Tedavi yaklaşımları

Nöropatik ağrı, santral inme sonrası ağrı felç geçirenlerin %63'ünde ilk ay içinde gelişmektedir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Yeni Zelanda'da yapılan ilaç tedavilerinde enteresan bilgiler ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmaya göre, inme sonrası ağrı; insan vücudunda on iki farklı ağrı alanı belirlenmiş, ağrıyı tedavi etmek için sekiz farklı ilaç sınıfı kullanılmış ve 29 farklı ağrı kesici ilaç reçete edilmiştir. Yani komplike ve uzmanlık gerektiren bir ağrı modeli ile karşı karşıya olduğumuz açıktır. İlaç olarak morfin benzeri ilaçlar, antidepresanlar ve kasılmaları önleyici antikonvulsan ilaçlar faydalı olmaktadır. Ancak bu tür ilaçlar yaşlı insanlarda çok dikkatli kullanılmalıdır. Bu hastalarda ağrının diğer bir özelliği, gevşeme ile hafiflemesi, duygusal ve fiziksel stres ile daha da kötüleşmesidir.

İlaçların yetersiz olduğu durumlarda girişimsel ağrı tedavi yöntemleri, sinir blokları hastanın konforu açısından önemlidir. Ek bir bilgi vermekte yarar var; Bazı inme vakalarında 6 ay içerisinde uygulanacak kök hücre tedavilerinin bizzat hastalığı tedavi etme ya da ağrı gelişme riskini ekarte etme açısından yararları olduğu yeni yeni tıp literatüründe yer almaktadır.