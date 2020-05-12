Salgın sürecinde ya panik atak geçirirsem?

Aslında bu sorunun cevabı kişiden kişiye göre değişebileceği için net bir söylemde bulunamasak da şunu biliyoruz ki kısıtlamalar, engellenmeler, korkular, belirsizlikler dolayısıyla yaşadığımız şu dönemde kaygı duygu durumunun ve dolayıyla panik bozukluk belirtilerinin artması şaşırtıcı olmaz. Ancak panik atakların ne zaman geleceğini beklemek de pek işlevsel olmaz yani gündelik hayatınıza kontrol edebildiğiniz noktalarda devam etmeye çalışmak çok önemlidir.

Bu dönemde en çok sorulan sorulardan biri de “Dışarı çıkamadığımız şu dönemde ataklarım gelirse ne yapmalıyım” sorusu oluyor?

Tabi ki panik bozukluk daha psikodinamik kökenli sorunların bir işareti de olabileceği için sadece birkaç davranışsal teknik ile bu sorun ile baş edemeyebilirsiniz ancak bu atakların o anda beynimizde oluşan olumsuz düşüncelerin neticesinde duygu ve davranışlara dönüştüğünü bilirsek biraz farkındalık kazanabiliriz.



Panik atak anında ne yapabilirim?

O zaman panik ataklar geldiğinde neler yapabilir, şöyle bir sıralayalım…

Panik atakların nerede, hangi durumlarda tetiklendiğini not almak bu atakların nerede bizim karşımıza çıkacağı ile ilgili bize bilgi verebilir.

Panik atak geldiğinde ve hemen öncesinde o anlarda kafanızdan hangi düşüncelerin geçtiğini not almak ve bunu kategorize etmek (örneğin: iş, okul, ilişki, aile sorunları vs. gibi) size yardımcı olacaktır.

Atak geldiğinde o anda odadaki herhangi bir nesnenin detaylarına odaklanmaya ve anda kalmaya çalışın.

Göğüs nefesinden ziyade diyafram nefesi almak yani karnımızdan nefes alıp yavaşça burnumuzdan ve yine karnımızdan vermeye çalışmak faydalı olur.

Panik bozukluk ile ilgili yakınlarınızın bilgilenmesini sağlayın. Sizin bu belirtileri abartmadığınızı bir şekilde yanlış bir uyarı olsa da tüm bu davranışsal belirtileri (nefes almaya doyamama, bayılacakmış hissi, uyuşma vs. gibi) gerçekten hissettiğinizi belirtin.

Bu atakların daha önce de geldiğini ve bir şekilde o duygunun ve belirtilerin bir süre sonra sona erdiğini hatırlayın.

Tabii ki bu maddeler size farklı bir bakış açısı sağlayabilir ancak tanı ve tedavi için ilgili ruh sağlığı uzmanına gitmek gerekir. Unutulmamalı ki aslında ruhsal belirtiler birçok içe atılan duygunun yansıması olarak çıkar. Bu nedenle özellikle şu süreçte psikolojinizi ihmal etmemek, kontrol edebildiğiniz olumlu unsurları düşünmek ve ilişkilerimizi sağlam tutmaya gayret göstermek çok önemlidir.