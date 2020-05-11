Gebelikte hiçbir belirti olamaması bebekte soruna mı işaret?

Bu ikinci tercihin ilkine göre avantajı, bebeğin rahim içinde görüldüğü zaman yaklaşık % 1 olan dış gebelik olasılığının ortadan kalkmış olmasıdır ve önerimiz bebeğin rahim içinde ve canlı olduğunun görülmesi için gebeliğin başlarında bir kez doktora gidilmesi yönündedir.

İlk kalp atışları görüldükten sonra muayeneler genellikle çok daha ileri bir zamana erteleniyor ama anne adayları bu bekleme döneminde doğal olarak bebeklerinin canlı olduğundan emin olmak istiyorlar. Ve tabii ki bebeğin canlı olduğunu gebelikle ilgili belirtilere göre yorumlamaya çalışıyorlar: Bulantı, bazı gıda maddelerinden soğuma, göğüslerde dolgunluk, sık idrara çıkma gibi belirtilere odaklanıyorlar ve bu belirtilerin devam etmesi onları rahatlatmak için sıklıkla yeterli oluyor.

Bazı anne adaylarında ise bu belirtiler gebelik sürecinin doğal bir parçası olarak bir süre sonra ortadan kalkıyor ve örneğin “daha dün” göğüslerinde dolgunluk hissederlerken, “kısa zaman önce” sabah bulantıları varken bu belirtiler ortadan kalktığında, hemen bebeğin sağlığı konusunda endişelenmeye başlıyor ve bir yandan gitmeye korkarlarken bir yandan da mutlaka bebeklerinin sağlık durumunu ultrasonda görmek istiyorlar.

Sorun var mı, endişe etmeli misiniz?

Peki, belirtilerin ortadan kalkması bebekte bir sorun olduğuna işaret eder mi? Hayır, çoğunlukla böyle bir durum söz konusu değildir. Belirtiler yavaş yavaş da, birden de kaybolsa bu durum bebeğe mutlaka bir şey olduğunun belirtisi değildir. Bunu biz günlük hayatımızdaki gözlemlerimizde görüyoruz, anne adayları bize o eski koronavirüs öncesi günlerde, sırf belirtilerin kaybolması nedeniyle sık sık gelmekteydiler ve biz onlara bebeğin sağlıklı olduğunu gösterip mutlu bir şekilde evlerine geri gönderebiliyorduk.

Gebelikte ‘hormonal adaptasyon’ dediğimiz durum gerçekleştiğinde gebelik belirtileri sıklıkla yavaş yavaş ve bazen de aniden ortadan kalkabilmektedir. Hatta bazı anne adaylarında gebeliğin başından beri adet gecikmesi dışında hiçbir belirti de olmayabilir.

Özet olarak söylemek gerekirse anne adayı kendi kişisel belirtilerine göre bebeğin durumu hakkında olumsuz yorum yapmamalıdır.