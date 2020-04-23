Anne adaylarının koronavirüsle ilgili sık sordukları sorular

Havalar ısındıkça virüs etkisini azaltacak mı?

Güneşin kendini göstermesiyle, yani bahar havasıyla birlikte insanlarda doğal olarak bir gevşeme meydana geliyor. Havaların ısınmasıyla birlikte virüsün etkisini yitireceği söylentileri nedeniyle sokakta “bir amaç olmadan”, (ki “amacın” tanımı artık günümüzde “sadece gerekli durumlarda dışarı çıkmak” olmuştur) dolaşan insanların sayısında bir artış var ve bu nedenle de mecburen sokağa çıkma yasaklarına maruz kalmaktayız.

Havaların ısınmaya başladığı bugünlerde, virüsün sıcaklarla duracağı güvencesine kapılmadan, zira güney yarımkürede şuanda havalar sıcak olmasına karşın ve iklimi doğası gereği sıcak olan ülkelerde şu anda virüs etkisini hala sürdürmeye devam etmektedir, önlemlerimizi almaya devam etmeliyiz.

Bebek doğduktan sonra anne ve babalarımız ziyarete gelebilirler mi?

Şu anda anne ve babalar, arkadaşlar doğum sonrası ziyareti için hastanelere kabul edilmemektedirler. Bunun bir sonucu olarak bebek doğduktan sonra yapılan ev ziyaretlerinde bir artış gözlemlemekteyiz. “Babam ve annem geldi, hemen kapıdan bakıp çıkıverdi, hemen çok içeriye girmeden bebeği gördü gitti” şeklinde cümleler bir yana, bariz bir şekilde anne ve babaların bazen uzun süreli de olabilen doğum sonrası ev ziyaretleri yaptıklarını sık sık duymaktayız. Bunlar şu anda maalesef uzak durulması gereken davranışlardır.

Biz ileri yaşlarda olan bireylerden kendimizi mi korumaya çalışıyoruz? Hayır. Biz onları korumaya çalışıyoruz. Her yerde duyuyoruz: Koronavirüs ön planda kronik hastalığı olanları ve yaşı ileri olanları etkiliyor. O halde amacımız kendimizden daha ziyade yaşı ileri olanları muhtemel bir enfeksiyondan korumak olmalı. O nedenle ev ziyaretlerini devre dışı bırakma konusunda son derece duyarlı olmalıyız.

Anne adayları loronavirüs kapma açısından yüksek risk altında mı?

Her zaman söylediğimiz gibi, anne adayları bariz bir şekilde risk artışına maruz kalmış değildirler ama vaka sayısı arttıkça istatistiksel olarak anne adaylarındaki vaka sayısı da sayısal olarak artmaktadır. Bugünkü bilgiler ışığında hamilelerin ve özellikle de önlemlere uyan anne adaylarının yüksek risk grubunda olmadıklarını rahatlıkla söylemeye devam edebiliriz.

Şu sıralarda gebelik planlıyorum ertelemeli miyim?

Elbette ki ertelemeye gerek yok. Bu salgın birkaç hafta içerisinde ortadan kalkacak, hamileliği ertelemek için tıbbi bir gerekçe olduğunu düşünmüyorum.

Gebelik muayenelerine gitmeli miyim?

Gebelik muayeneleri arasında özellikle ilk gebelik tanısının konduğu ve dış gebelik olmadığının görülmesi gerektiği ilk muayeneye mutlaka gidilmeli ve bu muayeneden sonraki en gerekli muayenelerin hangileri olduğu konusunda doktorla bir plan yapılmalıdır. Gebelik muayenelerinin bazıları vazgeçilmezken, ideal olmamakla beraber, bazı muayeneler atlanabilir.

Bağışıklık güçlendirici ilaç kullanmalı mıyım?

Bağışıklık güçlendirici olarak tabir edilen ilaç takviyelerine çok güvenmemek gerekir. İdeal beslenmek ve ruhsal olarak sağlıklı olmak, bağışıklık sisteminin güçlü tutulması için en önemli yollardır. Özellikle de internetten pazarlanan bu tür ilaçları asla satın almamalıyız.

Olumsuz düşünmekten, olumsuzluk saçan insanlardan, haberlerden ve olumsuz sosyal medyadan kendimizi mutlaka kurtarmalıyız.

Son olarak:



Bu, sonuna kadar devam edecek bir durum değil, dünyanın ilk salgını da değil ilk krizi de değil, son krizi de değildir, kısa zamanda her şey tam olarak olmasa gibi eskisi gibi olacak ve sosyal yaşantımıza kaldığımız yerden devam edebileceğiz.

Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum anne adaylarının da en güzel bir şekilde bebeklerine kavuşmasını diliyorum.