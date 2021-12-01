Cinsel yaşamın önemli bir sorunu: Erken boşalma

Aslında bunun kesin bir tanımı yok. Bazı erkekler 5-10 dakika süren ilişkileri de erken boşalma olarak tanımlayabilirler. O nedenle erken boşalma eşlerin daha tatmin olmadan boşalmanın gerçekleşmesi olarak da tanımlanabilir.

Hem meni vajen içerisine atılamadığından kısırlığa yol açması hem de çiftlerin cinsel hayatını olumsuz etkilediği için önemli bir problem olarak ortaya çıkar. Üremeye yardımcı tekniklerle çocuk olmama problemi büyük oranda çözümlenebilse de, cinsel birleşmenin daha tatminkar olabilmesi için boşalmanın doğal olarak geciktirilmesi başka yöntemlerle tedavi edilmelidir.

Öncelikle, cinsel ilişkiye girememe nedeninin erken boşalma mı yoksa penisin yeterli sertleşmemesi mi olduğu iyi ayırt edilmelidir. Bazen daha penis sertleşmeden boşalma olur ve cinsel ilişki de gerçekleşemez. Burada peniste bir sertleşme kusuru bulunup bulunmadığı iyi araştırılmalıdır.

Genelde ilk ilişkilerde erken boşalma yaşanabilir. Bu strese bağlıdır. Zamanla erkeğin kendini kontrol edebilmeye başlamasıyla bu sorun da kendiliğinden kaybolur. Yetersiz cinsel eğitim ve bilgi eksikliği nedeniyle özellikle masturbasyon konusunda korkular ve suçluluk duyulması önemli faktördür. Yine çocukluk dönemindeki aile problemleri, kişilik ve davranış bozuklukları gibi psikolojik etkenlerin de rolü bulunabilir. Bazı olgular ise organik bir nedene dayanır. Yani penisin sinirsel uyarımında hassasiyet artmıştır. Neticede daha birkaç hareket ile meni boşalır. Bu yapısal olabileceği gibi diyabet, prostat iltihapları, idrar kanalının iltihapları gibi nedenlerden de kaynaklanabilir.

Erken boşalmanın tedavisinde eğer enfeksiyon ya da düzensiz cinsel yaşantı gibi nedenler söz konusuysa, öncelikle bunlar tedavi edilirler. Sağlıklı bir yaşam tarzına sahip olmak çok önemlidir. Bunların yanı sıra ruhsal durumu düzenleyici ya da sinirsel ileti zamanını kısaltıcı ilaçlar önerilebilir. Lokal olarak penise uygulanan anestetik özellikte sprey ya da kremler de bir dereceye kadar faydalı olabilir. Olayın özelliğine göre psikiyatrik danışma da istenebilir. Ancak ilaçların önemli yan etkileri olabilir. Mutlaka doktor kontrolünde kullanılması gerekir.

Boşalma süresinin uzatılmasında cinsel ilişki sırasında erkeğin kendini kontrol etmesi temel prensiptir. Bunun için değişik manevralar tanımlanmıştır. Sıklıkla boşalmadan hemen önce bunu hissederek ilişkiye ara verilmesi, dikkatin başka tarafa dağıtılması ya da penisin sıkılarak boşalma hissinin baskılanması önerilir. İlişkiden önce mastürbasyon yapılması, kalın ya da iki kat kondom kullanılması da faydalı olabilir. Erken boşalmanın tedavi süresi içinde mutlaka eşinin de yardımı gerekir. Bazı çiftlerde sorun erkeğin erken boşalması değil, kadının orgazma geç başlamasıdır. Tedavisi de buna yönelik olmalıdır.

Bütün bu uygulamalar zaman alabilir. Haftalarca sürebilir. Sabırlı olmak ve tedavinin uzun sürebileceğine inanmak gerekir. Başarılı olunamıyorsa seks terapisi almak üzere uzmanına başvurulmalıdır.

Sonuç olarak, erken boşalmanın tedavisinde erkeğin kendini kontrol etmesi çok önemlidir. Her ilişki sırasında birkaç saniye de olsa boşalmayı geç başlatabilmeyi öğrenmek, bir müddet sonra tatminkar bir süre elde edilmesini sağlayabilir. Olaya eşinin de anlayış göstermesi ve tedavi edici yönde katkıda bulunması gerekir. İlaç kullanımı tek başına her zaman yeterli olmayabilir, bu nedenle kişinin kendi iradesini kullanması esastır.