10 Maddede keten tohumunun faydaları

1. Mükemmel bir lif kaynağı olan keten tohumu, sindirim kanalı boyunca atıkların su emmesine yol açarak kabızlık giderici etki gösterir.

2. Aynı zamanda çözülebilir lif kaynağıdır.

3. Sindirim kanalı boyunca izlediği yolda, kolesterolü bağlayarak emilimini engeller, böylece kolesterol düşürücü etkiye sahip olur.

4. Dahası, safra asidi üretimini tetikleyerek sindirim problemlerinin önüne geçer.

5. İçerisindeki omega-3 sayesinde kalp hastalıklarını önlemeye yardımcı etkileri bulunmaktadır.

6. Kalın bağırsaklarda bulunan bakteriler ketende bulunan sekoisolarisiresinol ile beslenerek lignan üretimini artırırlar. Lignan, vücutta kansere karşı koruyucu etkileri ile bilinir.

7. Ayrıca meme kanseri türlerinin büyük çoğunluğu österojen pozitiftir; bu da hastalıkta düzensiz hücre artışının vücudun kendi österojeninden kaynaklandığını ifade eder. Lignanlar ise östrojenin hücresel etkinliğini engelleyerek meme kanseri riskini azaltıcı etki yaratır.

8. Yapılan çalışmalar göstermiş ki; hem meme hem de prostat kanseri riskini düşürmede keten tohumunun olumlu etkileri görülüyor. Günde 25 gram öğütülmüş keten tohumu ile güçlendirilmiş bir kek tüketen bireylerde kanser oluşumunda, ilerleyişinde ciddi azalmalar gözlemlenmiştir.

9. Keten tohumu glikozun emilme hızını yavaşlatarak diyabet hastalarında glikoz değerlerinde düşüş sağlıyor.

10. Keten tohumu yağı, sivilce, rosacea, egzama gibi iltihaplı cilt hastalıklarında iyileştirici etkiye sahiptir. Hatta güneş yanıklarında bile etkili bir fayda sağlar.

O zaman Hipokrat’ın da dediği gibi: Keten tohumu yiyin.

Sağlıklı, aydınlık günler dilerim.