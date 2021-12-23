E-ticaret sitesi üzerinden yapılan satışlarda kullanılması gerekli form ve sözleşmeler

Bir e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapan tüketici almak istediği ürünün yalnızca fotoğrafını görebildiğinden ve karşısında kendisini bilgilendirecek bir satış temsilcisi bulunmadığından satıcının, tüketicinin onayına sunmak üzere ön bilgilendirme formu ile mesafeli satış sözleşmesini sistemde bulundurması gerekli. İşte bu yazıda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında ön bilgilendirme zorunluluğu ile mesafeli satış sözleşmeleri ve ürünün teslimi ile tüketicinin cayma hakkı anlatılacak.

Mesafeli satış sözleşmesi ve ön bilgilendirme formu nedir?

Mesafeli satış sözleşmeleri Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununda düzenleniyor. Kanuna göre; mesafeli sözleşme, satıcı veya sağlayıcı ile tüketicinin eş zamanlı fiziksel varlığı olmaksızın, mal veya hizmetlerin uzaktan pazarlanmasına yönelik olarak oluşturulmuş bir sistem çerçevesinde, taraflar arasında sözleşmenin kurulduğu ana kadar ve kurulduğu an da dâhil olmak üzere uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle kurulan sözleşmelerdir.

Bununla beraber alıcının mesafeli sözleşmeyi onaylamadan önce ürünün temel nitelikleri, fiyatı, ödeme ve teslimata ilişkin bilgiler, cayma hakkı gibi konular ile yönetmelikte belirtilen diğer konularda bilgilendirilmesi gerek. İşte bu bilgilendirme de ön bilgilendirme formu ile gerçekleştiriliyor. Uygulamada e-ticaret siteleri ön bilgilendirme formu ile mesafeli satış sözleşmelerini sipariş onayından önce alıcının onayına sunuyor. Alıcı siparişini seçtikten sonra ön bilgilendirme formu ve mesafeli satış sözleşmesini okuyup kabul ettiğine ilişkin kutucukları işaretledikten sonra siparişini onaylıyor.

Ürün teslimi ve tüketicinin cayma hakkı

Sipariş onayını takiben satıcının ürünü taahhüt ettiği zamanda teslim etmesi gerek. Her ne kadar satıcı teslim tarihini belirleme hakkına sahipse de mal satışlarında teslim süresi 30 günü geçemiyor. Satıcının süresinde teslimi gerçekleştirmemesi halinde ise alıcının sözleşmeyi feshetme hakkı doğuyor.

Bir e-ticaret sitesinden ürün alan alıcı 14 gün içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahip. Eğer alıcı cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı kalmayacak ancak her hâlükârda bu süre cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erecek. Bu sebeple ön bilgilendirme formunda tüketicinin cayma hakkı konusunda bilgilendirilmesi zorunlu olduğu kadar da önemli. Son olarak cayma hakkı konusunda yönetmelikte belirtilen istisnalar ise saklı bulunuyor.