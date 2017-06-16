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Haberler >Yazarlar >Elif ÜNAL >İyi ki doğdun canım kızım!
Yazarlar
16.06.2017 - 10:33 |  Son Güncelleme:

İyi ki doğdun canım kızım!

Elif Ünal
Elif Ünal
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Elif Ünal
Elif Ünal
eunal@hurriyet.com.tr
İyi ki doğdun canım kızım!

1000 kere dünyaya gelsem 1000 kere seni isterim Allah'tan!

3 yıl önce bu sabah...

Öylesine gittiğim hastanede 'kal gitme' dediler...

İlk öğrendiğim andan itibaren eşsiz bi yolculuktu yaşadığım...

Her günü satır satır yazdım...

Her anını ayrı bi kazıdım hafızama...

'Bugün 400 gr olmuşsun...'

'İçimde büyüyen minik bi kız çocuğuymuş meğer...'

'Dr. haziranın ilk haftasına hazırla kendini dedi...'

'Seni bekliyorum bebeğim... Sağlıkla gel...'

Daha neler neler...

Bazı sayfaların rengi bulanmış, nasıl ağladıysam artık!

280 gün boyunca yaşadıklarımı anlattım sana, ilk fotoğraflarını da yanına koydum...

Sonra soğuk bi ameliyathanede 'Çok güzel bi kızın oldu' sesi geldi kulağıma...

Sağlıkla kavuştuk!

Bugün 3 yılı geride bıraktık :)

İyi ki doğdun canım kızım

Göğsümde uyuttuğum... Elinden tutup yürüdüğüm... Ağladığında ağladığım... Öfkemi yatıştırdığım... Uyurken tablo gibi yüzünü seyrettiğim... Yanımda olduğu her sabah şükürle yatağımdan kalktığım... Koskoca 3 yıl!
Uykusuz gecelerimin mimarı... Soğuyan yemeklerin sebebi... Gururum... Umudum... Geleceğim... Nefes alma sebebim... Verdiğim en doğru karar! Yaptığım en güzel şey!

İyi ki doğdun güzel kızım...

İyi ki varsın...

1000 kere dünyaya gelsem 1000 kere seni isterim Allah'tan!

Unutma! Dünya döndükçe, ömrü yettikçe annen hep yanında...

Not: Şimdiden belirtmekte fayda var güzel kızım: Tabii ki hiçbir zaman(!) ders çalışmak için Merveler'e gidemezsin!!!

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Elif Ünal
Elif Ünal
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