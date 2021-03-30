Bölgesel incelmede radyofrekans yöntemi nasıl etki eder?

Tedavi edilmesi istenen bölgeye 43 dereceye kadar radyofrekans uygulanabilir. Uygulanan bu radyofrekans cilde ulaşınca 55 dereceye kadar yükselir. Yağların parçalanması ile beraber mevcut yağ hücrelerinin hacimlerini de giderek küçülmesine yardımcı olur. Bu şekilde kalıcı incelme sağlanır.

Önemli 3 etkiye sahiptir

Radyofrekans yöntemi vücutta 3 önemli etkiyi oluşturur. Bu etkiler;

-İncelme istenen direkt olarak problemli bölgeye etki eder. Yağ dokusunu eriterek vücuttan atar. Sonucunda ise kişi görünümden memnun olur.

-Tamamlayıcı etkisi sayesinde vücuttaki kollajen dokularının yenilenmesini sağlar. Hazırda bulunan kollajenler işlem sırasında parçalanacağı için cilt yenilerini oluşturur. Bu sebeple işlem yapılan yer daha sağlıklı ve genç bir görünüm kazanır.

-Destekleyici etkisi ile bağ dokularını uyarır. Bu özelliği ile vücut sıkılaşarak daha gergin bir görünüm kazanır. Aynı zamanda kırışıklıklarda azalır.

Bölgesel zayıflama ile beraber cilt dokunuzda düzelecek

Radyofrekans yöntemi dolaşım sisteminin bozulması sebebiyle oluşan bölgesel yağ birikiminin etkilerinin azaltmasını hedefler. Bu sayede damar lenf dolaşımının hareketinin hızlandırır. Drenaj adı verilen sisteminde düzelmesine olumlu etki eder. Tüm bu adımların sonucunda yağlanan metabolizma hızlanarak kasların sıkılaşmasını sağlanır. Seansların sonrasında elde edilen görüntü sıkılaşmış vücut, azalmaya başlayan selülit görünümüdür. Bunlarla beraber vücuttan toksin atımı da gerçekleşir.

İşlemin uygulanması ise oldukça kolay ve ağrısızdır. Tedavi gelişimine bağlı olarak genellikle seans süresi hafta iki olarak başlar ve süreç içerisinde ayda bir olacak şekilde ilerler. İşlem süresi vücut genişliğine göre değişmekle beraber kalça ve bavcak bölgesi 45 dakika sürerken göbek bölgesi 20 dakika sürer.

Radyofrekans yönteminde bölgesel incelme hedefleniyor olsa bile frekanslar cilt altına ulaştığı için cilt dokusunda da düzelme görülebilir. Uygulanan işlem etkisi ise kişiden kişiye değişmekle beraber 2 yıl sürmektedir. Cilt yüzeyine uygulandığı için dikiz ve benzeri hiçbir iz sorunu yaşanmıyor. Her yaştan kişi ve her cilt için uygun bir yöntem olduğu için cerrahü müdahaledn önce tercih edilen yöntemlerden biridir. Kişi ihtiyaç duyarsa 1 yıl arayla işlemi yenileyebilir.

Radyofrekans seansları sonrasında yapılması gereken en önemli şey ise bolca su içmektir. Su içilme parçalanan yağları ve toksin maddeleri vücuttan daha kolay atılmasını sağlar.