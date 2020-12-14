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GeriDr. Gülden Dönmez Başarılı olmak nedir?
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Haberler>Yazarlar>Dr. Gülden Dönmez>Başarılı olmak nedir?

Yazarlar
Fotoğraf: Ingimage
14.12.2020 - 15:44 |  Son Güncelleme:

Başarılı olmak nedir?

Dr. Gülden Dönmez
Dr. Gülden Dönmez
Eğitimci
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Dr. Gülden Dönmez
Dr. Gülden Dönmez
guldendonmez77@hotmail.com
Başarılı olmak nedir?
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Oldukça sık duyarız “başarılı” kelimesini. Dikkat ettim de genelde benzer cümlelerde kullanılıyor bu sözcük: “Çok başarılı bir çocuk, notlarının hepsi çok yüksek”, “O kadar başarılı ki, işinde sürekli terfi alıyor” şeklindeki cümlelerde rastlıyorum daha çok “başarılı” sıfatına.

Sizin hiç dikkatinizi çekti mi, insanlar kimleri ‘‘başarılı’’ buluyor? Peki, bir kişinin başarılı olarak değerlendirmesinde ölçüt nedir? Ben bu konuya biraz kafa yordum ve düşüncelerimi de sizlerle paylaşmak istedim.

Öncelikle “başarılı” sözcüğünün Türk Dil Kurumu tarafından nasıl açıklandığını merak ettim. Başarılı sözcüğünün anlamına Türk Dil Kurumu’nun sözlüğünden baktığımda ise şu açıklamayla karşılaştım:

1. Başarı gösteren, muvaffakiyetli: Oldukça başarılı bir öğrenciymiş, notları ortalamanın üstünde.

2. Başarılmış, üstesinden gelinmiş: Başarılı bir deneme.

3. Başarılı bir biçimde, başarı göstererek: Sınavlar beklediğim kadar başarılı geçmiyordu.

Akademik başarı o kadar oturmuş ki hayatımızın merkezine Türk Dil Kurumu bile başarılı olmayı örnekleyen üç cümle kurduğunda ikisini akademik başarı üzerine seçmiş.

Öyleyse, hayalindeki mesleği yapmayıp da iyi para getiren bir işi yapan kişi başarılı mıdır? Ya da girdiği her sınavdan çok iyi notlar alan fakat mutsuz kişilere de başarılı diyebilir miyiz? Çok para kazanıp da bunu sadece kendisi için kullanan kişiler başarılı mıdır?

Akademik başarı, iyi bir meslek sahibi olmak, bol maddi kazanç getirecek işler yapmak önemlidir, buna itirazım zaten yok. İtirazımsa, başarının sadece bunlara endeksliymiş gibi yorumlanıp hayatın ona göre yaşanmasına. Bana göreyse başarılı olmak için en önemli iki ölçüt mutluluk ve fayda. Mutlu olup, mutlu edip, sadece kendimiz değil çevremiz için de fayda üretebildiğimiz kadar başarılıyız.

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Dr. Gülden Dönmez
Dr. Gülden Dönmez
Eğitimci
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