Akademik yönden başarılı öğrencilerin ortak özellikleri

Öğretmenlik yaptığım süreç içinde farklı sınıf seviyelerinde ve ÖSYM’nin yaptığı farklı sınavlara hazırlanan öğrencilerle çalışma olanağım oldu. Akademik başarısı yüksek olan öğrencilerin büyük çoğunluğunun sergilediği ortak davranışları aşağıdaki şekilde sıralayabilirim.

Hedefleri vardır: Şu ana kadar çalıştığım başarılı öğrenciler arasında hedefi olmayan, neresi gelirse oraya giderim diye düşünene hiç rastlamadım. İnsanın herhangi bir konuda hedefinin olması yaşayacağı sorunlarla mücadele etme gücü vereceği için sınava hazırlanmanın oldukça uzun ve emek isteyen bir süreç olduğu düşünüldüğünde bu süreç boyunca öğrenciyi motive edecek bir hedefin olmasının önemi açıkça görülmektedir.

Zayıf ve güçlü yönlerinin farkındadırlar: Öğrencilerimle yaptığım bireysel rehberliklerin ilkinde onlara mutlaka hangi derslerde iyi, hangi derslerde kötü olduklarını sorarım. Başarılı öğrenciler kendilerini oldukça detaylı analiz eder. Hangi derste başarısız olduklarını söylemek gibi genel ifadeler kullanmaktan ziyade hangi dersin hangi konularını yapamadıklarını, hatta niye yapamadıklarını bile anlatırlar. Bu çok önemli bir adımdır. Bir sorun varsa o sorunun çözülebilmesi için öncelikle sorunu tanımlamak gerekir. Öğrenci bu aşamayı geçmiş, sorununu tanımlamıştır. Bundan sonrası o soruna çözüm yolu aramaktır.

Planlı çalışırlar: İşte bu çözüm yolunu arama kısmında mutlaka bir planları olur. Başarılı hiçbir öğrencinin gelişigüzel çalıştığına henüz rastlamadım. Hangi ay hangi konuyu çalışacakları ve hangi kitapları çözmeleri gerektiğini en başından planlamışlardır. Bu süreçte girdiği denemelerin sonuçlarına göre planlarını gözden geçirerek küçük güncellemeler yaparız.

Başaracaklarına inanırlar ve karşılaştıkları zorluklar karşısında pes etmezler: Tabii ki her deneme sonucunun istedikleri gibi gelmediği zamanlar olur, olacaktır da. Ya da hayatta hepimizin başına her şey gelebiliyor. En yakın deneyimi Covid-19 salgınıyla birlikte yüz yüze eğitime ara verilip online eğitime geçildiğinde yaşadık. Sınava 3 ay kala, en çok ihtiyaç duyulan zamanda pandemiden dolayı binlerce sınav öğrencisi yüz yüze eğitimden mahrum kaldı. Tüm dünyayı etkileyen bu salgın onların psikolojisini hiç bozmadı, motivasyonlarını düşürmedi diyemem. Fakat kısa sürede durumu kabullenip ellerindeki olanakları en iyi şekilde kullanarak çalışmalarına devam ettiler.

Oldukça eğlencelidirler: Söylemeden geçemeyeceğim. Yaygın bir inanç vardır. Akademik başarısı yüksek olan öğrenciler sürekli ders çalışan tipler olduğu için gezmeyi, eğlenmeyi bilmezler, genelde sıkıcıdırlar diye düşünülür. Aksine oldukça ince espri yeteneğine sahip ve eğlencelidirler, gezmeyi ve eğlenmeyi de herkes kadar severler. Fakat bunların hiçbirinin, kendilerini programlarının gerisinde bırakmasına izin vermezler.