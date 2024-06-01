Mide yanmanızın sebebi gastroözofageal reflü hastalığı olabilir!

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Geleneksel tedavi yöntemleri arasında yaşam tarzı değişiklikleri, ilaçlar ve ciddi vakalarda cerrahi müdahaleler yer alır. Ancak, EsophyX adı verilen alet ile yapılan yeni prosedür, bu durumu yönetmek için kesisiz, dikişsiz ve ameliyatsız bir alternatif sunar.



Reflü hangi problemlere neden olur?



Reflü hastalığında, mide asidi ve bazen midedeki yiyecekler safra, yemek borusuna (özofagus) geri kaçarak bu organın iç yüzeyini tahriş eder. Bu geri kaçış (asit reflü), göğüs kafesinde yanma hissi ve ağızda acı ve ekşi tat gibi belirtilere yol açabilir.



Reflünün nedenleri nelerdir?



Reflü riskini artıran faktörler arasında aşırı kilo, sigara içmek, belirli yiyecekler ve içecekler ve mide fıtığı (hiatus hernisi) varlığı gibi durumlar sayılabilir. Bu faktörleri anlamak, semptomları etkili bir şekilde yönetmekte ve önlemekte yardımcı olabilir.



Tanı genellikle endoskopik muayeneler, pHmetre (uzun süreli asit ölçümü) ve hastalığın özofagus üzerindeki etkisini ve olası tedavilere yanıtı değerlendirmek için özofageal manometriyi içerir.



Reflü tedavisi nasıl yapılır?



Reflü günümüzde uygun tedavi yöntemleriyle yönetilebilir bir sağlık sorunudur. Bu rahatsızlığın tedavisine başlarken ilk olarak yaşam tarzında yapılacak değişiklikler öne çıkar. Örneğin, yatmadan önceki son 2-3 saat içinde herhangi bir şey yememek veya içmemek, yemek sonrası hemen yatmamak, dar kıyafetler giymekten kaçınmak ve fazla kiloları vermek bu değişikliklere örnek olarak gösterilebilir. Bu tür basit değişiklikler, reflü belirtilerini hafifletebilir ve genel yaşam kalitenizi büyük ölçüde iyileştirebilir. Dahası mide koruyucu ilaçlar olarak bilinen proton pompa inhibitörlerinin geçici süre kullanımı da hastaları rahatlatabilir.



Bu yaşam tarzı değişikliklerinin ve ila tedavisinin yanı sıra bazı hastalarda kalıcı tedavi yöntemlerine de ihtiyaç duyulabilir.



Transoral İnsizyonsuz Fundoplikasyon (TIF) olarak bilinen endoskopik prosedürde kullanılan bir cihaz olan EsophyX tedavisi, dış kesilere gerek kalmadan mide üstünde yeni bir valf mekanizması oluşturmak için tasarlanmıştır. Cihaz ağız yoluyla (transoral) yerleştirilir ve mide dokusunu alt özofagus etrafında katlayarak bozulmuş olan gastroözofageal valfi yeniden inşa eder. Bu yeni valf, asidin özofagusa geri kaçmasını önleyen bir bariyer görevi görür.



Genel anestezi altında gerçekleştirilen prosedür genellikle 30-45 dakika sürer. Kesi olmadığı için, iyileşme süresi geleneksel cerrahiye göre önemli ölçüde azalır ve birçok hasta aynı gün içinde normal aktivitelere dönebilir.



Klinik çalışmalar, çoğu hastanın bu prosedürü takiben semptomlarında önemli bir iyileşme yaşadığını göstermektedir. Özellikle ilaçlara dirençli olan hastalar veya geleneksel cerrahiye etkin bir alternatif arayanlar için faydalıdır.



Ancak bu tedavi, tüm reflü hastaları için uygun değildir. İdeal adaylar genellikle daha önce mide veya özofagus cerrahisi geçirmemiş, aşırı kilolu olmayan ve tıbbi tedaviye rağmen dirençli reflü semptomları olan kişilerdir. Her tıbbi tedavi gibi, bireysel durumlar ve ihtiyaçlar temelinde en uygun tedaviyi belirlemek üzere bir gastroenteroloğa başvurmak büyük öneme sahiptir.