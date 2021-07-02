Tanısal laparoskopi (Diagnostik laparoskopi) nedir ve nasıl yapılır?

Tanısal laparoskopi ise yapılan test ve tetkiklerle tanısı net konulamayan hastalıklar için uygulanan laparoskopiye verilen addır. Tanısal amaçla başlayan laparoskopi işlemi hastanın karın içerisinde tespit edilen patolojiye göre operatif laparoskopiye dönüşebilir, yani bir sorun görüldüyse, tanısı konulduktan sonra onu düzeltmek için gereken cerrahi tedavi de aynı seansta uygulanır. Örneğin; şiddetli karın ağrısı ile gelen bir kadında yapılan ultrason ve tetkikler sonucunda net bir tanı konamadıysa ve hastanın medikal tedaviye rağmen ağrısı rahatlamıyorsa tanısal laparoskopi ile değerlendirilmesi gerekebilir.



Laparoskopi esnasında tespit edilen sorun neyse ona yönelik tedavi de uygulanır. Böylece hem tanı konmuş hem de aynı seansta tedavi edilmiş olur. Yine çocuğu olmayan bazı çiftlerin değerlendirilmesinde, karın içerisinde yapışıklık, iltihap, endometriozis vb. sorunların olup olmadığının kontrol edilmesinde, tüplerin açıklığının değerlendirilmesinde de laparoskopi kullanılır. Ancak her infertil hastaya laparoskopik yaklaşım uygulanması gerekli değildir. Kadın doğum uzmanınız sizin için gerekli tetkikleri yaptıktan sonra gerek görürse diagnostik laparoskopi önerebilir.



Tanısal laparoskopi (Diagnostik laparoskopi) nasıl yapılır?



Tanısal laparoskopi de diğer tüm laparoskopiler gibi göbekten açılan 1 cm’lik delikten kameranın karın içerisine ilerletilmesi ile başlar. Gerekli görülürse 1-2 delik daha açılabilir. Ancak diagnostik laparoskopi de genelde ikinci bir delik yeterli olmaktadır. Operatif laparoskopiye geçilecek olursa delik sayısı arttırılabilir. Kamera ile karın içerisine girildikten sonra karın CO2 gazı ile şişirilir. Daha sonra rahim, yumurtalıklar, tüpler, idrar torbası ve bağırsaklar incelenir. Herhangi bir anormallik tespit edilmeyen hastalarda gaz boşaltılarak işlem sonlandırılır.



Tanısal laparoskopi (Diagnostik laparoskopi) riskleri nelerdir?



Tanısal Laparoskopi riskleri diğer tüm laparoskopik ameliyatlardaki riskleri taşımaktadır. Ancak karın içerisinde cerrahi bir işlem yapılmadığından dolayı cerrahi işlemlerin riski yoktur. Karın içerisine girerken damar ve barsak yaralanmaları görülebilir. Trokar yerinde enfeksiyon ya da fıtık oluşumu görülebilir. Operatif laparoskopiye göre elbette riskleri daha azdır. Tanısal laparoskopi ameliyatı sonrası iyileşme oldukça hızlıdır. İnfertil hastalarda tanısal laparoskopi sonrası gebelik oranları da artmaktadır.