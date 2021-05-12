Pandeminin gölgesinde bayram olursa...

Pandemi hepimize anlattı, şimdi gayet iyi anlıyor ve 7’den 77’ye hepimiz aynı şeyi söylüyoruz: Gerçekten nerde o eski günler, o eski bayramlar?



Bayramlar bize bir araya gelme, senede bir kez olsun uzakta olan yakınlarımızı görme ve beraber vakit geçirme fırsatını sunuyordu. Ama geçen sene olduğu gibi bu sene de sevdiklerimizle bir araya gelme, beraber kutlama, yeme-içme, eğlence, el öpme, harçlık, şeker, çikolata gibi bayram denince akla ilk gelen aktiviteler olmayacak, olamayacak. Küçükler, kendilerini şımartacak büyüklerle bir araya gelemeyecek. Oysa bizler bayramlarda mezardaki sevdiklerimizi bile yalnız bırakmaz, onlara da uğrardık. Meğer ne güzel, ne tatlı ve özgür bir hayatımız varmış.

Elden bir şey gelmeyeceğine ve hepimizin toplum sağlığı için kurallara uymamız gerektiğine göre duygusal değil, gerçekçi davranmalıyız. Pandemi varsa biz de başka yollar ve çareler buluruz. “Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır” ilkesinden yola çıkarak çözüm üretebiliriz.



Pandeminin bayram coşkusunu ve ruh sağlığımızı bozmasına izin vermeyeceğiz. Peki neler yapabiliriz?

1. Bir arada olmasak da bayram yine bayram. Her bayramda erkenden kalkıp hazırladığımız kahvaltı sofralarımız, el öpme ve harçlık merasimi özellikle çocuk olan evlerde elbette devam edecek.

2. İletişim çağındayız, herkesin elinde akıllı telefon. Bayram görüşmelerini görüntülü olarak yapabilir, sevdiklerimizle bu şekilde bayramlaşabiliriz.

3. Bayramlık almak, alışveriş yapmak bu bayram mümkün değil. Ama burada da teknoloji devreye giriyor. İnternet üzerinden hediye alarak yakınlarımıza sürpriz yapabilir, özellikle çocukları sevindirebiliriz. Aynı zamanda bu dönemde zor durumda olan esnafa da destek olmuş oluruz.

4. Yiyecek-gıda sektörü ve lokantalar, paket servis şeklinde çalışmaya devam ediyor. Baklava, tatlı, bir çiçek, çikolata, üzerinde küçük bir not duygularımızı anlatan… Bence çok güzel ve anlamlı olur. Ayrı kaldıklarımıza “Gönüller bir” mesajı verilmiş olur.



5. Evdeki çocukları da unutmamak lazım. Onlar için eğlenceli olabilecek, bayram havasını bir nebze olsun hissettirebilecek aktiviteler, oyunlar düzenleyebiliriz.

6. Evet bu bayram da geçen seneki gibi biraz buruk geçecek. Ama diğer yandan kendimize daha fazla zaman ayırabileceğiz. O hep ertelediğimiz, "Bir gün yaparım" dediğimiz ne varsa işte o gün geldi. Şimdi tam zamanı, boş vakitten fazla bir şey yok. Doldurmak lazım.

Bu vesile ile hepinizin Ramazan Bayramını şimdiden kutlarım. Bayram gibi bayramlara hep beraber kavuşmak dileğiyle, sevgiyle kalın…