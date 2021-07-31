Laparoskopi ve Histeroskopi sonrası sizleri neler bekliyor?

Günümüzde ise artık açık ameliyat tercih edilmemekte, laparoskopi yani kapalı ameliyat giderek yaygınlaşmaktadır. Onkolojik ameliyatlar dahi artık göbekten ve karın yan duvarlarından açılan 0.5 cm - 1 cm’lik deliklerden gerçekleştirilebilmektedir. Laparoskopik cerrahi iyileşme süresinin kısa olması, kozmetik olarak daha iyi olması, daha az ağrı olması ve hastanede kalış süresinin daha kısa olması nedeniyle açık ameliyata göre daha avantajlıdır. Operatif laparoskopiyi takiben, hastalar genellikle ameliyat günü eve dönebilir ve daha hızlı iyileşebilir, 3 ila 7 gün içinde tam aktivitelerine dönebilir.

Laparoskopinin bu avantajlarının yanı sıra, diğer ameliyatlarda olduğu gibi bazı riskler ve komplikasyonları da vardır. Ameliyat sonrası mesane enfeksiyonu ve cilt enfeksiyonu en yaygın olanlarıdır. Karın içi yapışıklıklar gelişebilir, ancak bu açık ameliyatla kıyaslandığında daha az olasıdır. Karın ön duvarının morarma, hematomlar meydana gelebilir. Pelvik veya abdominal enfeksiyonlar ortaya çıkabilir. Ancak genelde tanısal ve operatif laparoskopinin ciddi komplikasyonları nadirdir. Ciddi komplikasyonlar olarak bağırsak, mesane, üreterler, ana kan damarları veya diğer organlarda ek ameliyat gerektirebilecek hasarlar sayılabilir. Bu hasarlar genelde karın duvarından çeşitli aletlerin sokulması sırasında veya ameliyat sırasındaki yaralanmalar nedeniyle meydana gelir.

Hastaya ait bazı durumlar ciddi komplikasyon riskini artırabilir. Bunlar önceden geçirilmiş karın ameliyatı (özellikle bağırsak ameliyatı), karın içi / pelvik yapışıklıklar, şiddetli endometriozis, pelvik enfeksiyonlar, obezite veya aşırı zayıflık öyküsü veya varlığıdır. Alerjik reaksiyonlar, sinir hasarı ve anestezi komplikasyonları nadiren ortaya çıkar. Ameliyat sonrası idrar yapamama (idrar retansiyonu) nadiren oluşabilir. Yine kilosu fazla olan hastalarda venöz tromboz (kan pıhtısı) riski artabilir. Laparoskopi sonucu ölüm riski çok düşüktür (yaklaşık 100.000’de 3). Olası tüm komplikasyonlar düşünüldüğünde, her 100 kadından 1 veya 2’sinde, genellikle önemsiz, ciddi bir soruna neden olmayan basit bir komplikasyon laparoskopiye bağlı gelişebilir.



Laparoskopi ameliyatı sonrası neler olabilir?

Laparoskopiyi takiben, göbek bölgesi (göbek deliği) genellikle pansumanla kapatılmış olur. Bu bölgede kesi olduğu için ağrılı ve hassas olabilir. Ameliyat esnasında karnı şişirmek için kullanılan gaz ameliyat bittikten sonra boşaltılır ama az bir miktarda karın içinde diyafram altında kalabilir. Bu kalan gaz omuzlarda, göğüste ve karında rahatsızlığa, ağrıya neden olabilir. Anesteziye bağlı ameliyat sonrası dönemde mide bulantısı ve baş dönmesi olabilir. Bu şikayetlerin şiddeti, uygulanan prosedürlerin türüne, süresine ve kapsamına bağlı olarak değişir. Operasyon sonrası normal aktiviteler genellikle birkaç gün içinde yeniden başlatılabilir. Ancak ciddi karın ağrısı, kötüleşen bulantı ve kusma, yüksek ateş, kesiden iltihap gelmesi veya kanama olması, tıbbi müdahale gerektiren potansiyel komplikasyonların habercisi olabilir.



Laparoskopinin faydaları nelerdir?

Hemen ameliyat sonrası dönemde iyileşme süresi daha hızlıdır. Hastalar genellikle kendi evlerinin rahatlığında iyileşmek için 24 saat sonra eve giderler. Küçük kesiler daha az ağrılı olma eğilimindedir ve sonuç olarak hastalar genellikle ameliyat sonrası daha az ağrı kesiciye ihtiyaç duyar. Daha az yara enfeksiyonu meydana gelir. Yara izi üç veya dört tane 0.5-1 cm’lik cilt kesisiyle sınırlı olduğu için kozmetik sonuçlar da daha iyidir.



Laparoskopi sonrası hekime ne zaman başvurmalısınız?



Aşağıdaki semptomlardan herhangi birini geliştirirseniz, doktoru aramaktan çekinmemelisiniz:



• Kesi yerlerinden kanama

• Ateş veya titreme

• İdrar yapma veya bağırsak hareketleri ile ilgili sorunlar

• Aşırı vajinal kanama

• Şiddetli veya artan karın ağrısı

• Kusma

• Cilt kesilerinde kızarıklık veya akıntı

• Nefes darlığı veya göğüs ağrısı.



Laparoskopi sırasında başka bir ameliyat yaptırabilir miyim?

Bazen tek seansta iki ameliyat planlanır. Histeroskopi sıklıkla laparoskopi ile aynı zamanda yapılır. Kadınlar ayrıca jinekolojik ameliyatları esnasında başka bir elektif ameliyatı (genelde estetik) yaptırmayı da seçebilirler. Eşzamanlı olarak yapılan ameliyatlar arasında labioplasti, liposuction, safra kesesi çıkarma ve meme implantları bulunmaktadır.

Histeroskopinin olası riskleri nelerdir?

Histeroskopi çubuk şeklinde kameralı bir cihazla rahim içinin görüntülenmesi işlemidir. Histeroskopi pek çok jinekolojik hastalığın tanı ve tedavisinde, kısırlık tedavisinde, tekrarlayan gebelik kayıplarının tanı ve tedavisinde, rahim anormalliklerinin düzeltilmesinde kullanılır.

Histeroskopi genellikle kolay, ağrısız, kısa süren, komplikasyonu düşük, iyileşme süresi kısa olan bir işlemdir. Her 100 işlemden yaklaşık 2’sinde histeroskopi komplikasyonları ortaya çıkar. Bunların arasında en önemlisi nadiren oluşan rahim delinmesidir. Perforasyonlar genellikle kendiliğinden kapansa da kanamaya neden olabilir veya nadiren yakındaki organlarda hasara yol açarak daha fazla ameliyat gerektirebilir. Bunun dışında histeroskopi sonrası rahim boşluğunda yapışıklıklar ve enfeksiyon gelişebilir. Rahmi şişirmek için kullanılan sıvılarla ilgili nadiren ciddi komplikasyonlar, akciğerlerdeki sıvı toplanması, kan pıhtılaşması, aşırı sıvı yüklenmesi, elektrolit dengesizliği ve şiddetli alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Bu komplikasyonlardan bazıları ameliyatın tamamlanmasını engelleyebilir. Bununla birlikte, ciddi veya yaşamı tehdit eden komplikasyonlar çok nadirdir.



Histeroskopi ameliyatı sonrası neler olabilir?

Histeroskopiyi takiben birkaç gün kasık ağrısı, vajinal akıntı ve kanama, kramplar yaşanabilir. Çoğu hastada fiziksel aktivite genellikle 1 veya 2 gün içinde normale döner. Doktorunuza cinsel ilişkiye ne zaman devam edeceğinizi sormalısınız. Bazen rahim boşluğunda bir balon kateter bırakılır ve genellikle birkaç gün sonra çıkarılır. Yapılan operasyona göre antibiyotikler ve / veya östrojen ameliyattan sonra reçete edilebilir.

Laparoskopi ve histeroskopi, günümüzün modern tıbbında doktorların birçok jinekolojik rahatsızlığı teşhis ve tedavi etmesine izin verir. Laparoskopi veya histeroskopi yapılmadan önce hastalar, prosedürler ve riskleri hakkındaki endişelerini doktorlarıyla görüşmelidir.





