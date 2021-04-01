Genital siğil kendi kendine geçer mi?

Genital Siğil Tam Olarak Nedir?

Genital siğiller kadın ya da erkeklerde meydana gelen cinsel yolla bulaşan hastalıklardandır. Bu siğillere neden olan HPV isimli bir virüstür. İşte Genital siğil, HPV denilen bu virüsle oluşan enfeksiyonun bir belirtisidir. HPV’nin farklı alt tipleri vardır. Bunların bazıları genital siğil oluşumuna neden olurken, bazıları da genital kanserlere, özellikle kadınlarda rahim ağzı kanserine neden olabilmektedir.

Genital Siğil Hangi Sebepler ile Meydana Gelmektedir?

Genital siğiller genelde cinsel yolla bulaşır, yani çiftlerden birinde bulunması sebebiyle diğerine geçer. Çoğu kişide herhangi bir bulgu oluşturmadığından, kişi bu hastalığı taşıdığını bilmez ama eşine veya beraber olduğu kişiye bulaştırır. Bağışıklığı iyi olan kişilerde bu virüs birkaç yıl içinde vücuttan temizlenir ve yeniden bulaşma olmazsa hiç geçirmemiş gibi olurlar. Bazı kadınlarda ise virüs vücutta uzun dönem kalıcı olur ve zamanla rahim ağzında anormal hücre gelişmesine neden olur. Bu anlamda en fazla risk taşıyan kadınlar; cinsel yaşama erken yaşlarda başlayanlar, ömür boyu birden fazla partneri olanlar, bağışıklık sisteminde sorun olanlar, bağışıklığı azaltan ilaç, sigara, alkol vb şeyleri kullananlar, HPV dışında diğer cinsel yola bulaşan hastalığa sahip olanlardır.

Genital Siğil Belirtileri Nasıl Oluşur, Belirtileri Nelerdir?

Genital siğilin bazı belirtileri vardır. Bu belirtilere göz atacak olursak bunlar şu şekilde sıralanabilirler;

Genital bölgede karnabahar gibi veya et benine benzeyen lezyonlar yani siğiller,

Kadınlarda vajinal akıntı, kaşınma, yanma, kanamalar,

Erkeklerde genital bölge ve anüste kaşınma,

Cinsel organlarda kabarıklık ve kızarıklık,

Lezyonların ülserleşmesi veya iltihaplı olmasına bağlı oluşan ağrı,

İdrar yaparken ağrı.

Bu belirtilerden en önemlisi genital bölgede siğil görülmesidir. Çünkü diğer belirtilerin çoğu başka hastalıklarla karışabilir. Genital siğilden şüphelenildiği durumlarda doktora başvurarak, en kısa zamanda tanı koyulması ve tedavi başlanması cinsel sağlık ve hastalığın başkalarına bulaşmaması anlamında önemlidir.

Genital Siğil Nasıl Geçer?

Genital siğillerin geçmesi ve tamamen iyileşmesi için siğile neden olan HPV isimli virüsün vücuttan tamamen atılması gerekir. Bu nedenle HPV’ye bağlı lezyonlar tedavi edilebilir, ancak virüs vücutta kaldıkça yenileri çıkabilir ve tekrar tekrar tedavi olmak gerekebilir.

Genital siğiller genelde kendiliğinden geçmez, tam tersine artar, dağılır. Kendi kendine geçmesini beklemeden bir uzman tarafından gereken tedavi ve bakım verilirse iş kolaylaşmış ve başkasına bulaşmamış olur.

Hastalar bu durumdan ve muayeneden utandıkları için doktora genellikle geç başvururlar. Bu da tedavi sürecini uzatır ve olumsuz etkiler. Özellikle ilk siğil görüldükten sonra 6 aydan fazla beklenmişse, tedavi süreci uzayabilir.

Genital siğil tedavileri arasında en sık kullanılan yöntemler genital bölgeye uygulanan kremler, asitle yakma, dondurma, koterle yakma, lazer tedavileri, cerrahi olarak çıkarmadır. Bunların dışında genital siğil olan erkeklerin eşlerinin de kontrol edilmesi önemlidir. Çünkü HPV bulaşmış kadınlarda rahim ağzı anormallikleri ve kanser öncüsü lezyonlar olabilir. Böyle durumların tespiti için Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanı tarafından kişinin muayene edilmesi, rahim ağzının kontrol edilmesi ve bazı testlerin yapılması gerekir. Şüpheli durumlarda ise kolposkopi adı verilen bir işlem yapılarak kesin tanı konulur.

Genital Siğilde Tedavi Sonrası Nasıl Bir Bakım İzlenmelidir?

Tedavi sonrası işlem yapılan bölge temiz ve kuru tutulmalıdır. Yara yeri iyileşene kadar cinsel aktiviteden uzak durulmalıdır. Yapılan işleme göre doktorun önerdiği krem gibi ilaçlar olabilir. Bunlar düzenli uygulanmalıdır. Siğil geçtikten sonra bile gebelik isteği yoksa korunmasız ilişki olmamalıdır. Siğillerin alınması durumunda bile kişi HPV taşıyıcısı olabilir ve eşine bulaştırma ihtimali bulunabilir.

Aslında HPV’ye karşı geliştirilmiş aşılar vardır. Bu aşılar HPV bulaşmadan önce uygulanırsa siğillere karşı %90, rahim ağzı kanserine karşı %70 koruyucudur. Eşlerden birinde siğil olması durumunda bu aşılar henüz bulaşmamış olan eşe uygulanabilir. Böylece bulaşma riski azaltılmış olur.