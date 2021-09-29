Delta varyantı ve aşıların etkinliği

Delta varyantının diğer varyantlardan farkı ile ilgili veriler birikmeye başladıkça bilgilerimiz giderek artmaktadır. Yeni bazı çalışmalar delta varyantının önceki varyantlardan iki kattan daha fazla bulaşıcı olduğunu göstermiştir. Bazı veriler, delta varyantının aşılanmamış kişilerde önceki varyantlara göre daha ciddi hastalığa neden olabileceğini düşündürmektedir. Kanada ve İskoçya'dan yapılan iki farklı çalışmada, delta varyantı ile enfekte olan hastaların hastaneye yatırılma olasılığının alfa varyantı veya COVID-19’un orijinal virüsü ile enfekte olan hastalara göre bir miktar daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bununla birlikte, COVID-19 nedeniyle hastaneye yatırılanların ve meydana gelen ölümlerin büyük çoğunluğunun aşılanmamış kişilerden oluştuğu da belirtilmiştir.

COVID-19 aşısı olmamış kişiler pandemi açısından en büyük endişe kaynağı olmaya devam etmektedir. Bu kişiler bulaş ve enfeksiyon gelişme riskinin ve dolayısıyla virüsü bulaştırma olasılığının çok daha yüksek olduğu kişilerdir. Ülkemizde uygulanan mRNA ve inaktif COVID-19 aşıları ile tam olarak aşılanmış kişilerde COVID-19'a yakalanma risklerinin yüksek oranda düştüğü ve delta varyantına karşı da benzer oranlarda koruduğu yapılan çalışmalarda görülmüştür. İngiltere’de COVID-19 aşılarının etkinliğinin değerlendirildiği bir çalışmada iki doz mRNA aşısının alfa varyantı ile karşılaştırıldığında delta varyantına karşı korumada büyük bir farklılık olmadığı ve etkinliğin %90’lar düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Çin’de yapılan yeni yayınlanan başka bir çalışmada da inaktif COVID-19 aşısının delta varyantına karşı diğer varyantlara benzer oranda korunma sağladığı tespit edilmiştir.

Aşılar delta varyantı da dahil, ciddi hastalık ve ölümlerin önlenmesinde oldukça etkilidir. Hiçbir aşının etkinliği %100 olmadığı için bazı tam aşılı kişilerde enfekte olabilmektedir. Ancak delta varyantı ile semptomatik enfeksiyon gelişen tam aşılı kişilerin aşısız olanlara göre bulaştırıcılık süresinin çok daha kısa olduğu yapılan çalışmalarda görülmüştür. Toplumdaki aşılama oranının artması, virüsün yayılmasını azaltacak ve yeni varyantların ortaya çıkmasını önlemeye yardımcı olacaktır. Bu nedenle aşılama oranlarının yükselmesi pandeminin sınırlanması açısından çok önemlidir.

Delta varyantının özellikleri, aşıların etkinliği ile ilgili bilgilerimiz göz önüne alındığında, bu varyantın bulaşmasını azaltmak için aşılamanın yanında maske takmak da dahil tüm korunma önlemlerinin uygulanması önemlidir. Özellikle kalabalık ve kapalı ortamlarda maske takılması büyük önem arz etmektedir.