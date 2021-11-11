Penis büyütme ameliyatları

PENİS UZATMA

Penis uzatma konusunda etkinliği kanıtlanmış tek yöntem cerrahi uygulamalardır. Bu konuda en çok kullanılan ve bizimde uygulamayı tercih ettiğimiz yöntem; penisi leğen kemiğine asan asıcı bağların (suspansuar ligamanlar) kesilmesi, penis kökündeki (suprapubik bölge) yağın liposuction yöntemi ile uzaklaştırılması ve takiben cilde VY-plasti işlemi uygulanarak penisin dışarı uzatılmasıdır. Bu operasyonla penis boyunda 3 – 4 cm’lik bir uzama elde edilebilmektedir. Penisin asıcı bağlarının kesilmesinin cinsel fonksiyonlara (sertleşme, boşalma, haz, istek) herhangi bir zararı yoktur. Günümüzde bu bağı tamamen değil %80 oranında keserek serbestleştiriyor, kestiğimiz alanın tekrar kapanmaması için araya sütürler koyuyoruz.

Bazen kilolu insanlarda penis cilt altına gömülü vaziyette olabilmektedir. Bu durumda suspansuar ligamanları kesmeden sadece o bölgedeki yağlar alınarak penis görünürlüğünde artma dolayısıyla penis boyunda uzama sağlanabilmektedir.

Yine bazı kişilerde penis alt kısmı ile skrotum dediğimiz torba arasında yelpaze gibi duran bir deri parçası bulunmaktadır. Bu duruma perdeli penis veya penoskrotal web adı verilmektedir. Doğumsal ya da hatalı sünnetlere bağlı oluşan bu durum penisi olduğundan kısa göstermekte ve cinsel ilişki sırasında rahatsızlıklara yol açabilmektedir. Tedavide ameliyatla bu deri parçası çıkarılır ve penisin daha uzun görünür olması sağlanır.

PENİS KALINLAŞTIRMA

Penis cildi altına yapılan yapılan yağ enjeksiyonu günümüzde penis kalınlaştırmanın en etkili ve güvenli yoludur. Yağ enjeksiyonu için kasık ve/veya karın bölgesinden liposuction yöntemi ile yağlar alınır ve süzülüp saflaştırıldıktan sonra penis gövdesine homojen bir şekilde dağıtılacak şekilde enjekte edilir. Genel olarak bu yöntemle penis çevresinde %25-35 oranında bir kalınlık artışı sağlamak hedeflenmektedir. Bu amaç için 30 – 50 cc yağ enjeksiyonu yeterli olmaktadır. Yağ enjeksiyonu ile penis altına aktarılan yağların 6 ay sonra yaklaşık %40’ı kalmaktadır ve kalan bu yağlar ömür boyu kalıcı olmaktadır. Ancak kişi isterse yağ enjeksiyonu ile penis kalınlaştırma işlemi tekrarlanabilmektedir.

Yağ enjeksiyonu dışında hyaluronik asit içeren dolgu maddeleri ile de penis gövdesinde kalınlık artışı sağlanabilmektedir. Ancak bu yöntemle kalınlık artışı sağlayabilmek için çok sayıda dolgu maddesi kullanmak gerekmektedir ve dolgu maddelerinin sağladığı kalınlık artışı etkisi 1 yıl içerisinde tamamen kaybolmaktadır.

PENİS BAŞININ (GLANS) BÜYÜTÜLMESİ

Hyaluronik asit içeren dermal dolgular penis başına uygulandığında hem burda bir boyut artışı sağlamakta hem de duyarlılığı azaltarak boşalma süresini uzatmaktadır. Tek başına uygulanacaksa genellikle lokal anestezi altında yapılan ve yaklaşık 15 dakika süren bir işlemdir. Penis uzatma ve kalınlaştırma ameliyatları ile birlikte kombine olarak da uygulanabilmektedir.