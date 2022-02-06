Penis boyutunu etkileyen faktörler nelerdir?

Genetik Nedenler: Genler, canlı bir organizmanın görünüşünü ve davranışını belirleyen yapı taşlarıdır. Her insanda bir çifti cinsiyet kromozomu olmak üzere toplam 23 çift kromozom vardır. Bu kromozomların bir çifti anneden diğer çifti ise babadan gelmektedir. Bir kişinin cinsiyet kromozomları, o kişinin hem biyolojik olarak cinsiyetini hem de seksüel karakteristiklerini belirlemektedir.

Erkekler, babalarından bir Y kromozomu ve annelerinden bir X kromozomu alır. Kadınlar ise her bir ebeveyninden birer tane olmak üzere iki X kromozomunu miras almaktadır. X kromozomu 900-1.400 gen içerirken, Y kromozomu yalnızca yaklaşık 70-200 gen içermektedir. Y kromozomu, erkek cinsel organının ve doğurganlığın gelişimini denetleyen genleri taşır. Ancak penisin boyutunu ve görünümünü belirleyen genlerin tümü sadece Y kromozomuna bağlı değildir.

Genetik mutasyonlar, bazı genlerin aktif bazı genlerin inaktif olması, diğer fiziksel özelliklerin yanı sıra penis boyutunu ve görünümünü de etkileyebilmektedir. Bu durum, aynı biyolojik ebeveynlere sahip kardeşler arasında penis boyutunun neden farklı olduğunu açıklayabilmektedir. Bu nedenle, penis boyutu, bir kişinin ebeveynlerinden aldığı genlerinin, kendi benzersiz genlerinin ve diğer dış faktörlerin bir kombinasyonuna bağlıdır.

Hormonal Etmenler: Erkek cinsiyet hormonu olan testosteron, testis ve penis büyümesini sağlamaktadır. Beyinden salgılanan lüteinizan hormon (LH), testislerden testosteron salınımını uyarırken; folikül uyarıcı hormon (FSH), testislerden sperm üretimini uyarmaktadır. Bu iki hormon özellikle ergenlik döneminde daha fazla üretilmekte ve kişinin seksüel karakterlerinin gelişmesini sağlamaktadır. Bu hormonların düşüklüğü kişinin penis boyutunu ve görünümünü etkilemektedir.

Hamilelik sırasında testosteron seviyelerindeki değişiklikler penis anormalliklerine neden olabilir. Yine bazı tıbbi durumlarda, testosteron seviyeleri normal olsa bile kişinin vücudu testosterona doğru tepki veremeyebilir. Bu durum androjen duyarsızlığı olarak adlandırılır. Bu hormonal sorunlardan herhangi biri ortaya çıktığında, erkek fetüsün penisi normal şekilde gelişmeyebilir.

Çevresel Faktörler: Çeşitli çevresel kirleticiler penis boyutunu olumsuz etkileyebilmektedir. Bu kimyasallar endokrin bozucular olarak adlandırılmakta ve kişinin hem gen yapısını hem de hormon salınımını etkileyebilmektedir.

Beslenme: Hem anne karnında ve hem de yaşam boyunca yetersiz beslenme, kişinin hormonlarını ve dokularının gelişimini etkileyerek fiziksel özelliklerinin yetersiz gelişmesine neden olabilmektedir.

Bu faktörlerin dışında penis boyunu etkilediği düşünülen sayısız efsane birçok insanda gereksiz stres ve kaygıya yol açmaktadır. Çok mastürbasyon yapmanın penis boyunu etkilediği veya ayakkabı numarasının penis boyu ile orantılı olduğu gibi inanışlar tamamen bir şehir efsanesinden ibarettir.

Ortalama penis boyu ne olmalı?

Toplam 15.521 erkek üzerinde yapılan 2014 tarihli bir derlemeye göre, ortalama penis uzunluğu ereksiyon halinde 13.12 cm; dinlenme halinde ise 9.16 cm olarak tespit edilmiştir.