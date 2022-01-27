Sarkan organ; mesane (idrar torbası) ise “sistosel”, rahim (uterus) ise “uterin prolapsus”, rektum ise “rektosel”, barsaklar ise “enterosel” olarak adlandırılmaktadır.

Sebebi Nedir?

İleri yaş, gebelik, zorlu ve çoklu vajinal doğumlar, kronik kabızlık, kronik öksürük, obezite, sürekli ağır kaldırma ve genetik yatkınlık gibi faktörler mesane ve rahim sarkmasında önemli rol oynamaktadır. Özellikle ilerleyen yaşla birlikte ve zorlu doğumlarla pelvik tabanı asan bağlar zayıflamakta ve bu hamak yapısının asmış olduğu organlar aşağı doğru sarkmaktadır.

Mesane ve Rahim Sarkması Belirtileri

İdrar kaçırma, idrar yapma güçlüğü, vajen bölgesinde ele gelen kitle, dışkılama güçlüğü ve cinsel fonksiyon bozukluklarına neden olabilmektedir.

Mesane ve Rahim Sarkması Tedavisi

Tedavi seçenekleri sarkmanın dercesine, hastanın durumdan duyduğu rahatsızlığa, sistemik ek hastalığa, cinsel hayatı olup olmadığına, beraberinde idrar kaçırma olup olmadığına göre değişebilmektedir.

Özellikle ailesinde prolapsus, sistosel veya rektosel öyküsü olan kişiler için fazla kilolarından kurtulması, pelvik taban kaslarını güçlendirici egzersizler yapması, sigara kullanıyorsa bırakması, kronik öksürüğe neden olabilecek durumları varsa tedavi edilmesi, varsa kronik kabızlığının tedavi edilmesi önleyici tedbirlerdir.

Hafif şiddette olan sarkmalar çoğunlukla tedavi gerektirmez. Ancak sarkma ilerleyebileceği için yakın takip gerektirmektedir. Bu hastalar pelvik taban kaslarını güçlendirici Kegel egzersizlerinden fayda görmektedir. Bunun yanı sıra kronik öksürük ve kabızlıktan kaçınmak, ağır yükler kaldırmamak hastalığın ilerlememesi açısından önemlidir.

Cerrahi tedavi

Üreme çağını tamamlamış, rahim, mesane ve rektumda ciddi sarkıklık olan hastalarda genellikle rahim alınması ile birlikte mesane ve rektumda fıtıklaşmış bölgelerin onarılması işlemi uygulanmaktadır.

Vajinal Yoldan Onarım: Vajinal bölgeden mesane ve rektumun sarkmasına yol açan bozukluk onarılır. Eğer kişide idrar kaçırma problemi de varsa aynı seansta idrar kaçırma ameliyatları da yapılabilir.

Sakrokolpopeksi: Açık, laparoskopik veya robotik cerrahi ile karından girilerek yapılır. Vajinal kubbenin ön ve arka yaprakları sentetik yama ile örtülerek yamanın diğer ucu sakrum dediğimiz kuyruk kemiğine asılır. Vajinayı normal konumuna getirerek sarkan organların normal yerine çekilmesi için uygulanan bir tekniktir.