Bebeğinizin uyumasına yardımcı olabilecek tüyolar

Uyku eğitimleri oldukça popüler ve uykusuzluk çeken ebeveynlere hızlı çözümler vaat ediyor. Bebek, ebeveynlerinin beklediği kadar uyumak zorundaymış ve eğer uyumazsa bir problem varmış gibi yansıtılıyor maalesef. Sizce iyi bebek gece boyunca uyur mu? Ya da gece boyunca uyumayan bebek problemli bebek midir?

Çoğunluk, bebeklerin gece boyunca uyumak üzere tasarlanmadığı gerçeğini kabul etme konusundaki isteksiz.

Oysa direnmeden bu gerçek kabul edilirse, ebeveynlere ihtiyaç duydukları şekilde yardım edebilir ve onları destekleyebiliriz. Bebeklerin sahip oldukları biyolojik sisteme uygun şekilde uyumalarına yardımcı olursanız süreci kolaylaştırabilirsiniz. Bebeğinizin biyolojik sistemini kabul edin ve ihtiyaçlarını görün. O uykuyu sevmeyen ya da uykuya ihtiyaç duymayan biri değil. Sadece gece ve gündüz size ihtiyacı olan bir birey.

1-Doğal Çözümlerden Yararlanın

Uyku, öğrenilebilen bir beceriden çok varoluşsal bir ihtiyaçtır. Koşullar uygun olduğunda uyku, bebekleri kolayca ele geçirir. Onları minik bedenlerinin ve zihinlerinin büyüyüp yenilenebileceği huzurlu bir yere götürür.

Sıcaklığı düzenleyin: Uykuyla ilişkili bir hormon olan melatonin, vücut ısısı düştükçe doğal olarak artar ve böylece uykuyu tetikler. Yapılan araştırmalar, bebeklerin (ve yetişkinlerin de) oda sıcaklığı 20-21 derece arasında olduğunda en iyi şekilde uyuduklarını gösteriyor. Bu nedenle uyku öncesi pencereyi açın ve odayı temiz hava ile yenileyin. Isıtmanızı ideal sıcaklığa gelecek şekilde ayarlayın.

Vişne suyu: 6. Aydan sonra kullanılabilir bir çözümdür. Vişne, uykuyu iyileştirdiği bilinen melatonini doğal olarak içerir. Vişnenin yakut kırmızısı rengi içerdiği triptofan maddesinden kaynaklanır. Bu içerik de yine uykuyu teşvik eder.

Bir tutam lavanta: Lavanta kaygıyı hafifletme, huzursuzluğu yatıştırma ve uykuya yardımcı olma özelliğiyle bilinir. Bebekler ve küçük çocuklar için yatmadan önce rutine başladığınızda bir yağ difüzörüne birkaç damla lavanta eklemek ya da yatağa, yastığa birkaç fıs lavanta spreyi sıkmak iyi gelebilir.

Temiz hava: Olabildiğince her gün temiz hava gezintileri planlayın. Kısa ya da uzun süreli fark etmez. Temiz hava, bebeğin hem bebeğin bağışıklık sistemini destekler hem de rahatlatarak uykuya geçişini kolaylaştırır.

2. Uyumak için Bebeğinizden Başka Kimseyi Dinlemeyin ve Emzirmeyi Kullanın

Uyku eğitimleri çoğunlukla uyumak için emzirmenin yanlış olduğunu, bebeklerin “uykulu ama uyanık” yatırılması gerektiğini söyler. Hatta bazı uyku uzmanları, bir bebek memede uyuyakalırsa, onu uyandırmayı ve sonra kendi kendine uykuya dalmasını beklemeyi önerir.

Emzirmek, bebeklerin uykuya geçişine yardımcı olmanın en doğal, rahatlatıcı ve içgüdüsel yoludur. Normal, sağlıklı ve gelişimsel olarak uygundur. Emzirmek, bebeklerin uyumasına yardımcı olabilmeleri için yaratılış olarak annelere verilen bir süper güçtür.

Emzirme ve uyku el ele gider. Emzirme ve emme eylemi, annede ve bebekte uyku hali yaratan kolesistokinin hormonunu harekete geçirir. Bu genellikle bir anne için fiziksel olarak yorucu olarak yorumlanır, ancak aslında yaratılış olarak annelerin de ihtiyaç duydukları uykuyu edinme yöntemidir. Emzirip evi temizlemek için hızla kalkmak yerine, bedeniniz ve zihninizle tam olarak orada olmalısınız.

Bebekler kendileri için uykuyu harekete geçiren melatonin hormonunu üretemezler. Ancak gece sütünün içinde bol miktarda melatonin vardır. Doğal olarak bebeklerin kendi sirkadiyen ritimlerini geliştirmelerine yardımcı olur. Uyumak için emzirmenin amaçladığını gösteren bilim tarafından desteklenen sayısız neden var. Bu yüzden bebeğinizi anne olarak uyutun ve her anın tadını çıkarın.

3. Çocuğunuzun Kahkaha Atmasına İzni Verin

Çocuğunuz yatmadan önce hareketli olmayı seviyor mu? Etrafta koşmak, çığlık atmak veya anlamsızca gülmek. Çoğunlukla çocuğunuzun bu davranışlarını engellemeniz, hareketlerini sakinleştirmeniz, bu şekilde uykuya geçişi kolaylaştırmanız gerektiği söylenir. Ancak, kahkahanın uyku için gerekli melatonin hormonu üretimini tetiklediği klinik olarak kanıtlanmıştır. Başka bir deyişle her gülüş, her kahkaha çocuğunuzu uykuya daha da yaklaştırır.

Yatma vakti yaklaştığında çocuğunuz koşuşturmaya başladıysa, buna bir parça izin verebilir, onunla kısa süreli bir kovalamaca oynayın. Sürece eğlence katmak için, pijamalarını ona giydirmek yerine yastığına ya da sevdiği bir oyuncağına giydirmeye çalışın. Uyku öncesi hikayesini değiştirerek okuyun. Çocuğunuzun yatağına siz yatmaya çalışın. Doğru yapmadığınız her hareket için birlikte doyasıya gülün, bolca kahkaha atın.

Çocuğun yaşadığı duygusal mücadeleler, hissettiği zorlayıcı duygular, uykuya dalmasını zorlaştırabilir, gece uykusunu bölebilir veya sabah erkenden uyanmasına neden olabilir. Uyku öncesi sıcak, samimi ve kahkaha dolu güvenli bir ortam sağlamak, çocukların uykuya daha kolay geçişine yardımcı olacaktır.

4. İçgüdülerinizi Takip Edin

600 ebeveyn üzerinde yapılan bir araştırma, ebeveynlerin yüzde 46'sının yargılanma korkusuyla doktora, ebeye veya bir uzmana yatak paylaşımı konusunda yalan söylediğini ortaya koyuyor. Çünkü sosyal medya ve bilirkişiler bebekleriyle yataklarını paylaşan ebeveynlerin, bebeklerinin hayatlarını tehlikeye attığını savunuyor. Oysa uykuyu paylaşmak hem bebek hem de ebeveynler için faydalar taşır. Emzirmeyi teşvik eder ve başarılı bir emzirme ilişkisi olasılığını artırır. Yatağı paylaşan anneler daha fazla uyku uyuyabilir. 2004 yılında yayınlanan bir araştırma sonucu; emziren ve bebekleriyle birlikte uyuyan annelerin biberonla beslenen veya yalnız uyuyan annelere göre uykudan çok daha fazla keyif aldıklarını gösteriyor. Başka bir araştırma, emziren ebeveynlerin doğumdan sonraki ilk 3 ayda ortalama 40-45 dakika daha fazla uyuduklarını bildiriyor.

Yatağınızı bebeğinizle paylaşın. Yeni doğum yapmış bir anneyseniz, bebeğinizle uyuyun ve ihtiyaç duyduğunuz dinlenmeyi sağlayın. Bebeğiniz daha büyükse, ama siz yanında ayrılınca uyanıyorsa, izlemek istediğiniz filmi eşinizle yatakta izleyin veya kitabınızı yatakta okuyun. Sabredin, zaman içinde çocuğunuz uykuya daldıktan sonra yatak odasından kolayca çıkabileceksiniz.

5. Benzer Yaşantılara Sahip Ailelerle Konuşun

Bir ebeveyn olarak toplumun eleştirileriyle, tabularıyla, yargılamalarıyla karşılaşmamak imkansızdır. Doğru ya da yanlış hangi seçimleri yaparsanız yapın, buna itiraz eden birileri hep çıkar. Ancak, önemli olan tek eleştirmen siz ve çocuğunuzdur.

Bazen, yalnız olmadığınızı bilmek size iyi gelebilir. Yargılamalar olmadan, sadece yaşantılarınızı ve duygularınızı paylaşabileceğiniz bir destek grubunda yer alabilirsiniz.