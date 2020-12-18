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Haberler>Yazarlar>Demet Baykal>Sosyolojik görüş açısı

Yazarlar
Fotoğraf: iStock
18.12.2020 - 15:23 |  Son Güncelleme:

Sosyolojik görüş açısı

Demet Baykal
Demet Baykal
Yaşam Koçu
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Demet Baykal
Demet Baykal
demetbaykalofficial@outlook.com
Sosyolojik görüş açısı
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Sosyolojik görüş açısı geliştirmek; kendi ideallerinize uygun bir yaşam tarzı oluşturmak ve değerlerinizi diğer insanlara dayatmadan saygı paydasında buluşmak anlamı taşır.

Toplumsal yapıdaki değişimin davranışlarınıza yansıması kaçınılmazdır. Kimi ortamda dışlanmış, kimi ortamda ise aidiyet hissiyle dolmuşsunuzdur. Siz sosyalleştikçe, kimliğiniz, çeşitli sebeplere bağlı olarak dönüşüm geçirmiş ve sorguladığınız konular da dahil olmak üzere birçok alanda farklılaşmışsınızdır. Hatta bu farklılaşma, gündelik yaşantınıza kadar nüfuz etmiş olabilir.

Hayatınızı daha yaşanır kılmak ve gelişim kapasitenizi ileriye taşımak için, farklılıklardan farkındalık oluşturmaya dayalı bir anlayış biçimini benimsemeniz gerekir. Aksi halde; inanç, dini bağlılık, ırk, cinsel kimlik veya sınıf ayrımı gibi konuların başı çektiği bir dizi taraf olma karartısı biriktikçe birikir ve toplumun üstüne görmezden gelinen bir düşmanlık yağmuru yağdırır.

Eşitsizliğe karşı duruşunuzu başkalarına bakma biçiminiz ve onlardan bahsederken takındığınız tutum açık eder. Önyargılarınızın yerini, bilgi ve sağduyu aldıkça; hem başarınız yükselir, hem de duyarsız insanlara meydan okumuş olursunuz. İletişimde çekicilik dönemini başlatıp, aynı zamanda eski yöntemleri yeniden yorumlama kabiliyeti geliştirebilirsiniz. 

Bireysellik de zaman zaman gerekli bir ihtiyaçtır, ancak gelecek hedefleriniz için harekete geçme kapasitenizi düşürür. Güçlü ve zayıf yanlarınızın netleşmesi, sevinçlerinizin, acılarınızın ve umutlarınızın keskinleşmesi, diğerleriyle beraberken mümkün olur. İdrak seviyeniz artar. İnsanların birbirini nasıl gördüğü, bilgiyi nasıl işlediği, bu bağlamda önem taşır.

Topluluğun olmadığı ve toplulukta çeşitliliğin olmadığı bir bölge, mahrumiyet bölgesi sayılır. Herkesin birbirinden öğreneceği şeyler olduğunu düşünürseniz; başkalarıyla dostluk kurmanın temelinde, kendinizle kurduğunuz dostluk yatar. Bu durum aynı zamanda kendinizi inşa etmenin bir koşuludur. Kendinizle ilgili görüşleriniz, başkalarıyla olan ilişkileriniz aracılığıyla şekillenir.

Sosyolojik düşünceyi, sürdürülebilir ilişkiler kurabilmeye yönelik bir eylem veya “öteki” diye adlandırmaya meyilli olduğunuz kişilere daha hoşgörülü ve adil yaklaşımlar gerçekleştirmenizi sağlayan bir öğreti olarak gördüğünüzde, gelecek kuşaklara ilişkisel ve barışçıl bir kavrayış stili bırakmış olursunuz.

 

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Demet Baykal
Demet Baykal
Yaşam Koçu
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