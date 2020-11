Koronavirüs sürecinde hamileler nasıl beslenmeli?

Koronavirüs, dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de hızla yayılmaya devam ediyor. Bu artış, özellikle hamileleri ve yeni doğum yapan anneleri oldukça endişelendiriyor. Gebelik döneminde kadınların bağışıklık sisteminin zayıfladığını, özellikle grip ve influenza gibi solunum yoluyla bulaşan hastalıklara karşı daha savunmasız olduklarını biliyoruz. Daha önceki yıllarda meydana gelen SARS ve MERS gibi farklı tip koronavirüs salgınlarında, hamilelerin daha fazla etkilendiği de gözlenmişti. Bunun yanı sıra H1N1 grip salgınında da hamileler, daha ciddi problemlerle karşı karşıya kalmıştı. Biliyoruz ki koronavirüs ile mücadelenin en önemli silahlarından biri güçlü bir bağışıklık sistemi. Bu nedenle anne adaylarının pandemi süresince hem kendi hem de bebeklerinin sağlığı için beslenmelerine özen göstererek, bağışıklık sistemlerini güçlü tutmaları gerekiyor.

Bağışıklık sistemi neden zayıflıyor?

Anne adaylarının bağışıklığı, gebeliğin ilk haftasından başlayarak, son haftasına kadar zayıflama eğilimi gösterebilir. Hamilelerde bağışıklık sisteminin zayıf olmasının ana nedeni, gebelik sırasında vücudun ürettiği hCG hormonudur. Bu hormon, mide bulantısından halsizliğe kadar vücutta bir sürü olumsuz etki yapar. Bu etkilerin sonucunda da vücudun bağışıklık sistemi zayıflar. Hamilelik sürecinde anne adayının çok gerekmedikçe ilaç kullanımı da kısıtlıdır. Bu nedenle her hangi bir enfeksiyonel hastalık durumunda iyileşmeleri çok daha zor olur. Anne adaylarının bağışıklık sistemlerini güçlendirebilmeleri için öncelikli çözüm, sağlıklı ve dengeli beslenme olmalıdır.

Hamilelikte bağışıklık sistemini güçlendiren besinler

-Gebelik sürecinde bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesi için günde en az 2.5 litre su tüketilmelidir. Su içiminin artması, bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra sindirim sistemi ile ilgili problemlerin de çözülmesine fayda sağlar.



-Proteini yüksek olan yumurtayı günlük yemek listenize eklemelisiniz.



-Bağırsak florasını düzenleyen ev yapımı yoğurt, kefir, ayran ve peynirin gebelikte yoğun olarak tüketilmesi ve probiyotik alımının arttırılması önemlidir.



-Kırmızı et ve beyaz et olarak sayılan balık, haftada en az 2 kez tüketilmelidir. Kemik suyu da bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli bir rol oynar.



-Hamilelik boyunca bebeğin sinir sistemine zarar verebilecek olan yüksek cıva içeren dip balıkları yerine alabalık, hamsi, sardalya ve somon balığı tercih edilmelidir.



-Turunçgillerden portakal, mandalina, greyfurt, nar gibi meyveler, A ve C vitamini anlamında vücuda destek sağlarken, içeriğindeki magnezyum ve kalsiyum vücudu güçlendirir.

Yeşil yapraklı sebzeler

-Brokoli, lahana, ıspanak, pazı, tere, roka gibi koyu yeşil yapraklı sebzeler kalsiyum ve demir açısından faydalı oldukları kadar potasyum da içerirler. Yeşil yapraklı sebzeler, aynı zamanda karaciğeri temizleyerek, detoks etkisi yaparlar. Bu grup besinler yine renklerinden ötürü kansere karşı koruyucu etki göstermekle beraber, içerdikleri yüksek miktarlardaki C vitamini içeriğinden ötürü bağışıklık sistemini güçlendirirler.



-Soğan, sarımsak, keten tohumu gibi gıdalar hamilelikte bağışıklık sisteminin kuvvetlenmesine destek olur.



-Ceviz, badem, fındık gibi kuruyemişlerin tüketilmesi E vitamini alımını artırır ve tok tutar. Bu nedenle ara öğünlerinizde kuruyemiş tüketebilirsiniz.

Bu besinlere dikkat!

Sakatatlar, kabuklu deniz mahsulleri, konserve gıda, abur cubur, bol yağlı ve kızartılmış gıdalar tüketmekten uzak durmalısınız. Gereksiz karbonhidrat, paketlenmiş gıdalar, işlenmiş şeker gibi besinler ise bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Anne adayları ve emziren anneler, kafein içeren kahve ve siyah çay gibi içeceklerden de uzak durmaya özen göstermelidir. Gebelik döneminde çok daha hızlı yorulan anne adayları, pandemi sürecinde uykuya her zamankinden daha fazla zaman ayırarak, bağışıklık sistemlerinin kuvvetlenmesine destek olabilirler.