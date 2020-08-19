Zayıflamak isteyenler için... Bu besinler kilo vermeyi kolaylaştırıyor

Kilo vermek için yediğiniz yiyecekler daha az kalori içerirken, midenizde daha fazla yer kaplamalı ve daha uzun süre orada kalarak doygunluk hissini sağlamalıdır. Bir besinde bulunan posa ve protein miktarı, besinin hacmi ve içerdiği su miktarı doygunluk hissinde en belirleyici etmenlerdendir. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, uzun süre tok tutan 10 besini anlattı.