Yulaf zayıflatır mı? İşte yulafın faydaları ve sağlığa etkileri

Tok tutan kahvaltılık çıtır yulaf tarifi Malzemeler:



1 bardak ceviz/badem/fındık ( isteğe göre)

2 bardak yulaf ezmesi

2 adet olgunlaşmış büyük muz (püre halinde)

1 bardak kuru meyve

Yarım çay kaşığı tuz

1 yemek kaşığı tarçın



Yapılışı: Fırını önceden 150 derecede ısıtın ve bir fırın tepsisine yağlı kâğıt yerleştirin. Büyük bir kapta tüm malzemeleri (kuru meyveler hariç) iyice karıştırın. Malzemeleri tepsiye yayıp fırına verin. Her 10 dakikada bir tepsiyi çıkarıp malzemeleri karıştırın. Toplam 30 dakika yulaflar kızarana kadar pişirin. En son kuru meyveleri de ekleyip karışımı soğumaya bırakın. Soğudukça kıtırlaşacaktır. Kahvaltınızda veya ara öğünlerinizde 1 dilim ekmek yerine 3 yemek kaşığı çıtır yulafı, 1 kâse süt veya yoğurt ile tüketebilirsiniz.