Uzmanlardan ailelere okul öncesi uyarı

Alerji testleriyle çocuğunuzun neye alerjisi olduğunu öğrenin! Bu süreçte çocuklara alerji testi yapılması, çocuğun neye alerjisinin olduğunu anlamak bakımından oldukça önemlidir. Çocuk maruz kaldığı alerjen ile temasını keserse ya da buna yönelik bir tedavi görürse, alerjisi tetiklenmeyeceği için koronavirüs veya griple karışması gibi durum söz konusu olmaz. Buna ek olarak; alerjik bünyeli kişiler, ellerini sık sık burunlarına, yüzlerine ve gözlerine götürdükleri için koronavirüse yakalanma riskleri normal bireylere göre daha fazladır. Günümüzde moleküler alerji testi gibi çok geniş kapsamlı alerjen tespiti yapan testler vardır. Hem çocuk ve hem de yetişkinler için faydalı olabilmektedirler.